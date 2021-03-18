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„B Line“
24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)
1920 x 1080 („Full HD“)
Šiame „Philips“ ekrane naudojama numatoma talpinė 10 taškų jutiklinė technologija, skirta sklandžiai reaguoti. Galite iki galo naudotis naujomis, programomis grįstomis lietimo galimybėmis ir atgaivinti senesnes programas. Aklai rinkite tekstą naudodami 10 pirštų arba su draugais žaiskite įdomius interaktyvius žaidimus. Interaktyviai bendradarbiaukite su kolegomis darbe ar mokyklos aplinkoje ir padidinkite produktyvumą bei našumą.
Būnant neidealioje aplinkoje jums reikia monitoriaus, kuris yra atsparus aplinkoje pasitaikantiems vandens purslams ir dulkėms. Tarptautiniame standarte IEC/EN 60529 apibrėžtas apgaubais užtikrinamos apsaugos (IP) vertinimas, naudojamas elektrinių gaubtų sandarinimo, kad į juos nepatektų pašaliniai daiktai ir drėgmė, efektyvumo lygiams nustatyti. Šis „Philips“ ekranas atitinka tarptautinį atsparumo vandeniui ir dulkėms IP vertinimą, jis atsparus vandens purslams ir dulkėms, kurių yra aplinkoje.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
4.7
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Bg52
18/03/2021
Polska
Monitor jest super
Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.
Argumentai už
Dobry obraz, stosunkowo niska cena
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Argumentai už
Má vše a ještě něco navíc
Argumentai prieš
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
József63
28/05/2023
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Argumentai už
Képminőség, külső megjelenés
Argumentai prieš
Nem tapasztaltam ilyet.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Pirštinės medžiaga ir storis: nitrilas (0,15 mm), medvilnė (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
Žr. „SmoothTouch“ naudotojo vadove, norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip operacinės sistemos palaiko lietimo funkciją.
Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.