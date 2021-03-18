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  • Monitor LCD monitorius su „SmoothTouch“
    Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Monitor LCD monitorius su „SmoothTouch“
    Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
  • Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“

MonitorLCD monitorius su „SmoothTouch“

242B9T/00

4.7
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“
Tvirtas, vandeniui ir dulkėms atsparus, jutiklinis ekranas, skirtas laisvai pritaikyti naudoti bet kur, su lankstomu stovu, kad tilptų reikiamu kampu. Paprastas ir intuityvus naudojimas su įvairiomis programomis labai padidina našumą.
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Nuostabus interaktyvus ekranas su „SmoothTouch“

  • „B Line“

  • 24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„SmoothTouch“ ekranas – natūralus, sklandus lytėjimo atsakas

„SmoothTouch“ ekranas – natūralus, sklandus lytėjimo atsakas

Šiame „Philips“ ekrane naudojama numatoma talpinė 10 taškų jutiklinė technologija, skirta sklandžiai reaguoti. Galite iki galo naudotis naujomis, programomis grįstomis lietimo galimybėmis ir atgaivinti senesnes programas. Aklai rinkite tekstą naudodami 10 pirštų arba su draugais žaiskite įdomius interaktyvius žaidimus. Interaktyviai bendradarbiaukite su kolegomis darbe ar mokyklos aplinkoje ir padidinkite produktyvumą bei našumą.

Priekinis monitoriaus paviršius atitinka IP65 atsparumo vandeniui ir dulkėms standartą

Priekinis monitoriaus paviršius atitinka IP65 atsparumo vandeniui ir dulkėms standartą

Būnant neidealioje aplinkoje jums reikia monitoriaus, kuris yra atsparus aplinkoje pasitaikantiems vandens purslams ir dulkėms. Tarptautiniame standarte IEC/EN 60529 apibrėžtas apgaubais užtikrinamos apsaugos (IP) vertinimas, naudojamas elektrinių gaubtų sandarinimo, kad į juos nepatektų pašaliniai daiktai ir drėgmė, efektyvumo lygiams nustatyti. Šis „Philips“ ekranas atitinka tarptautinį atsparumo vandeniui ir dulkėms IP vertinimą, jis atsparus vandens purslams ir dulkėms, kurių yra aplinkoje.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Argumentai už

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Argumentai už

Má vše a ještě něco navíc

Argumentai prieš

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Argumentai už

Képminőség, külső megjelenés

Argumentai prieš

Nem tapasztaltam ilyet.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Pirštinės medžiaga ir storis: nitrilas (0,15 mm), medvilnė (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  4. Žr. „SmoothTouch“ naudotojo vadove, norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip operacinės sistemos palaiko lietimo funkciją.

  5. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  6. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.