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Nutraukta gamyba
„V Line“
24 in (61 cm)
Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.
„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
4.2
iš 5
13
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Michasz
05/05/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Argumentai už
Bardzo wytrzymały
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite