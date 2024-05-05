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  • Energy Label Europe A
    Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
  • Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
  • Energy Label Europe A
    Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
  • Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis

Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „SmartControl Lite“

246V5LSB/00

4.2
| (13) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
Mėgaukitės gyvu LED vaizdu šiame patraukliame, blizgaus dizaino ekrane. Tai puikus pasirinkimas su „SmartControl“ apšvietimu!
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Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis

  • „V Line“

  • 24 in (61 cm)

LED technologija užtikrina gyvas spalvas

Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.

Lengva suderinti ekrano charakteristikas, naudojant „SmartControl Lite“

„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

13

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

3

05/05/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Argumentai už

Bardzo wytrzymały

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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