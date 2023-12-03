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  • Evnia Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
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  • Perkelkite žaidimą į kitą lygį
  • Evnia Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
    Perkelkite žaidimą į kitą lygį
  • Perkelkite žaidimą į kitą lygį
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Evnia Gaming Monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

24M1N3200ZS/01

4
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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Šis „Philips“ žaidimų monitorius yra puikus, universalus ekranas žaidžiant intensyvius kompiuterinius žaidimus. Sinchronizavimo technologija, 165 Hz atnaujinimo dažnis ir 1 ms reakcijos laikas užtikrina sklandų žaidimą. Beveik berėmis ekranas su „Ultra Wide-Color“ – geresnis ir labiau prikaustantis vaizdas.
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  • „Evnia 3000“

  • 24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„AMD FreeSync™ Premium“; netrūkčiojantis, neužsikertantis, sklandus žaidimas

„AMD FreeSync™ Premium“; netrūkčiojantis, neužsikertantis, sklandus žaidimas

Žaidžiant nereikėtų rinktis tarp nepastovaus žaidimo ar stringančių kadrų. „AMD FreeSync™ Premium“ suteikia rimtiems žaidėjams sklandų, netrūkčiojantį, geriausiai veikiantį žaidimą. Nėra jokių kompromisų. Žaiskite užtikrintai su dideliu atnaujinimo dažniu, maža kadrų kompensacija ir maža vėlavimo trukme.

165 Hz atnaujinimo dažnis itin sklandžiam ir ryškiam vaizdui

165 Hz atnaujinimo dažnis itin sklandžiam ir ryškiam vaizdui

Tinka intensyviam žaidimui prieš kitus žaidėjus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 165 kartų per sekundę, kur kas greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 165 Hz kadrų dažnį atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris

1 ms (MPRT) greitasis reakcijos laikas, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

1 ms (MPRT) greitasis reakcijos laikas, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

MPRT (judesio vaizdo reakcijos laikas) yra intuityvesnis būdas apibūdinti reakcijos laiką, kuri tiesiogiai nurodo trukmę nuo momento, kai matomas neryškus triukšmas, iki švarių ir aiškių vaizdų. „Philips“ žaidimų monitorius, pasižymintis 1 ms MPRT, efektyviai panaikina dėmes ir judesių suliejimą bei rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Geriausias pasirinkimas jaudinantiems ir trukčiojimui jautriems žaidimams žaisti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Argumentai už

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Argumentai prieš

Neviem nájsť icc profil na internete

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  4. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  5. MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  6. MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  7. NTSC sritis, paremta CIE1976

  8. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  9. „Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976

  10. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  11. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.