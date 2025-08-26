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  • Energy Label Europe D
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Evnia Gaming monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Atsiliepimai
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Šis 24 colių „IPS“ monitorius leidžia matyti ryškius vaizdus žaidžiant žaidimus. Dėl 144 Hz atnaujinimo dažnio ir 0,5 ms išmaniojo MBR galite tikėtis aiškaus vaizdo ir aukštos kokybės visapusiškos žaidimų patirties.
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  • „Evnia 3000“

  • 24 (23,8 col. / 60,5 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

144 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriamas itin sklandus, nuostabus vaizdas

144 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriamas itin sklandus, nuostabus vaizdas

Galite žaisti greitus kovinius žaidimus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 144 kartų per sekundę, 2,4 karto greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 144 Hz kadrų dažnį atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Įvesties delsa yra laiko tarpas nuo veiksmo atlikimo su prijungtais prietaisais iki rezultato pamatymo ekrane. Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp komandos įvedimo iš prietaisų į monitorių, labai pagerina trukčiojimui jautrių vaizdo žaidimų žaidimą. Tai ypač aktualu žaidžiantiems greitus varžybinius žaidimus.

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

4

Atsiliepimai

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Argumentai už

Omjer cijene i kvalitete

Argumentai prieš

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Argumentai už

One of the best monitors in its price range.

Argumentai prieš

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Argumentai už

parametry, cena

Argumentai prieš

zvuk reprodkuktorů

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  2. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  3. „Adobe“ RGB ir DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.

  4. Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  5. Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  6. Šiame monitoriuje siekiama tvarumo: monitoriaus korpusas pagamintas iš 85 proc. perdirbto plastiko.

  7. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  8. NVIDIA® G-SYNC® palaikymo sąsaja: „DisplayPort“

  9. Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/

  10. Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su NVIDIA® G-SYNC®

  11. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.

  12. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.