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Nutraukta gamyba

5200 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

24PFS5231/12

4.2

| (15) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Kompaktiško dydžio, bet didis visais kitais atžvilgiais. Pristatome „Philips“ 5200 seriją. Su integruotu „viskas viename“ garso sprendimu, belaidžiu ryšiu ir galingu garsu pakeis jūsų požiūrį į mažus televizorius.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 60 cm (24 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Stulbinamas garsas pritaikius sprendimą „viskas viename“

Čia slypi dar vienas mažo ekrano privalumas. „Philips“ garso sprendimas „viskas viename“ – tai galingas integruotas garsiakalbis, kuris taip pat naudojamas kaip televizoriaus stovas. Tobulas garsiakalbių derinys suteikia filmams gyvybės, perkelia žaidimus į kitą lygmenį ir kokybiškai atkuria muziką. Naudodamiesi belaidžiu ryšiu galite klausytis ko norite ir kada norite, mėgaudamiesi kokybišku garsu be pastangų. Balta ir sidrabinė apdailos spalvos papuoš bet kurį kambarį.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Kompaktiškas nešiojamasis televizorius – kad galėtumėte smagiai leisti laiką

Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.2

iš 5

15

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

3

14/02/2020

Lietuva

Lietuva

Nuostabus

Tiesiog nuostabus. Gal šiek tiek uždelsia perjungdamas kanalus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Naudojimo data 2018-02-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Naudojimo data 2018-02-14

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Naudojimo data 2018-04-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Naudojimo data 2018-04-17

05/01/2020

България

България

Брутален звук.

Телевизора вади много хубав и качествен звук за разлика от някои телевизори които са двойно или тройно по скъпи от него.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор

Naudojimo data 2019-01-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор

Naudojimo data 2019-01-05

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.