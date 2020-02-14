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Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Kompaktiško dydžio, bet didis visais kitais atžvilgiais. Pristatome „Philips“ 5200 seriją. Su integruotu „viskas viename“ garso sprendimu, belaidžiu ryšiu ir galingu garsu pakeis jūsų požiūrį į mažus televizorius.
60 cm (24 in)
„Full HD“ LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Čia slypi dar vienas mažo ekrano privalumas. „Philips“ garso sprendimas „viskas viename“ – tai galingas integruotas garsiakalbis, kuris taip pat naudojamas kaip televizoriaus stovas. Tobulas garsiakalbių derinys suteikia filmams gyvybės, perkelia žaidimus į kitą lygmenį ir kokybiškai atkuria muziką. Naudodamiesi belaidžiu ryšiu galite klausytis ko norite ir kada norite, mėgaudamiesi kokybišku garsu be pastangų. Balta ir sidrabinė apdailos spalvos papuoš bet kurį kambarį.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!
4.2
iš 5
15
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Akmuo
14/02/2020
Lietuva
Nuostabus
Tiesiog nuostabus. Gal šiek tiek uždelsia perjungdamas kanalus
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Naudojimo data 2018-02-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Naudojimo data 2018-02-14
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Naudojimo data 2018-04-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Naudojimo data 2018-04-17
Tenata04
05/01/2020
България
Брутален звук.
Телевизора вади много хубав и качествен звук за разлика от някои телевизори които са двойно или тройно по скъпи от него.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор
Naudojimo data 2019-01-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор
Naudojimo data 2019-01-05
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.