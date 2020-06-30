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Itin plonas LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4000 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HEVC vaizdo kokybe ir aiškiu garsu.
60 cm (24 in)
LED televizorius
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.
Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
4.7
iš 5
11
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
30/06/2020
България
Чудесен продукт Много добро качество на картината
Чудесен продукт Много добро качество на картината. Много добре се представя спрямо цената и размерите си. Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране. Да, препоръчвам този продукт
Argumentai už
Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране.
Argumentai prieš
не сме установили
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Naudojimo data 2018-06-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Naudojimo data 2018-06-30
Kožený
28/05/2019
Česká republika
pěkný, cenově dostupný, výborný obraz
Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Veselina70
22/04/2018
България
Този продукт има отлични характеристики и отлично качество!
Много съм доволна от качеството на продукта,а и от други Ваши продукти!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.