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  • Evnia Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
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  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Evnia Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
    Išplėskite savo žaidimų horizontą
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  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
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Evnia Gaming Monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

25M2N3200W/01

1
| (1) Apžvalga

1 apdovanojimas

Išplėskite savo žaidimų horizontą
Mes visi kalbame apie „pasakišką“ greitį. Šis monitorius pasižymi 240 Hz atnaujinimo dažniu ir turi 16:9 „Full HD“ ekraną, kad galėtumėte žaisti realiuoju laiku ir drauge matyti aiškų bei detalų vaizdą.
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  • „Evnia 3000“

  • 25 (24,5 col. / 62,2 cm įstr.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Itin greitas 240 Hz atnaujinimo dažnis žaidimams, kuriuose praktiškai nejaučiama delsa

Itin greitas 240 Hz atnaujinimo dažnis žaidimams, kuriuose praktiškai nejaučiama delsa

Žaidžiant intensyviausius, į veiksmus orientuotus žaidimus, itin greitas 240 Hz atnaujinimo dažnis užtikrina dar sklandesnį žaidimą be delsos. Šis „Philips“ ekranas perkuria ekrano vaizdą iki 240 kartų per sekundę, tai atlieka efektyviai ir greičiau nei standartinis ekranas. Žaidžiant ypač greito tempo žaidimus, tokius kaip FPS ir lenktynių žaidimus, 240 Hz užtikrina aiškų vaizdą ir sklandų judesių atvaizdavimą. Naudojant „Philips“ 240 Hz ekraną, veiksmų sekos žaidimo metu atvaizduojamos be trūkčiojimų ir šešėlių. Labiau įsijausite į žaidimą, tarsi tai būtų tikrovė.

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Įvesties delsa yra laiko tarpas nuo veiksmo atlikimo su prijungtais prietaisais iki rezultato pamatymo ekrane. Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp komandos įvedimo iš prietaisų į monitorių, labai pagerina trukčiojimui jautrių vaizdo žaidimų žaidimą. Tai ypač aktualu žaidžiantiems greitus varžybinius žaidimus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image PBTAWARD98

Atsiliepimai

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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
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2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Argumentai prieš

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  2. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  3. Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  4. Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  5. NTSC sritis, paremta CIE1976

  6. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.