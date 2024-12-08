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25M2N3200W/01
Išplėskite savo žaidimų horizontą
Mes visi kalbame apie „pasakišką“ greitį. Šis monitorius pasižymi 240 Hz atnaujinimo dažniu ir turi 16:9 „Full HD“ ekraną, kad galėtumėte žaisti realiuoju laiku ir drauge matyti aiškų bei detalų vaizdą.
„Evnia 3000“
25 (24,5 col. / 62,2 cm įstr.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Žaidžiant intensyviausius ir įtraukiančius veiksmo žaidimus, itin spartus 240 Hz atnaujinimo dažnis užtikrina itin sklandžią žaidimų patirtį be delsos. Šis „Philips“ ekranas vaizdą perpiešia iki 240 kartų per sekundę – gerokai sparčiau nei standartinis ekranas. Ypač dinamiškuose žaidimuose, pavyzdžiui, FPS ir lenktynių žaidimuose, 240 Hz dažnis užtikrina neprilygstamą judesių sklandumą ir vaizdo aiškumą. „Philips“ 240 Hz ekrane žaidimų veiksmo sekos rodomos be trūkčiojimo ir šešėlinių vaizdų. Dar labiau pasinersite į žaidimą ir pasijusite tarsi būtumėte jame.
„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.
Įvesties delsa – tai laikas, praeinantis nuo veiksmo atlikimo prijungtais įrenginiais iki rezultato pasirodymo ekrane. Maža įvesties delsa sutrumpina laiką nuo komandos įvedimo įrenginiuose iki jos atvaizdavimo monitoriuje ir gerokai pagerina greitos reakcijos reikalaujančių vaizdo žaidimų patirtį. Tai ypač svarbu žaidžiantiems greito tempo varžybinius žaidimus.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Argumentai prieš
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Atsako laiko reikšmė lygi „SmartResponse“
Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.