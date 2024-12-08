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  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Energetinio efektyvumo klasės etiketė
    Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
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  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą

Gaming Monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

25M2N3200W/01

1

| (1) Apžvalga

Išplėskite savo žaidimų horizontą

Mes visi kalbame apie „pasakišką“ greitį. Šis monitorius pasižymi 240 Hz atnaujinimo dažniu ir turi 16:9 „Full HD“ ekraną, kad galėtumėte žaisti realiuoju laiku ir drauge matyti aiškų bei detalų vaizdą.

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  • „Evnia 3000“

  • 25 (24,5 col. / 62,2 cm įstr.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Itin spartus 240 Hz atnaujinimo dažnis žaidimams beveik be delsos

Itin spartus 240 Hz atnaujinimo dažnis žaidimams beveik be delsos

Žaidžiant intensyviausius ir įtraukiančius veiksmo žaidimus, itin spartus 240 Hz atnaujinimo dažnis užtikrina itin sklandžią žaidimų patirtį be delsos. Šis „Philips“ ekranas vaizdą perpiešia iki 240 kartų per sekundę – gerokai sparčiau nei standartinis ekranas. Ypač dinamiškuose žaidimuose, pavyzdžiui, FPS ir lenktynių žaidimuose, 240 Hz dažnis užtikrina neprilygstamą judesių sklandumą ir vaizdo aiškumą. „Philips“ 240 Hz ekrane žaidimų veiksmo sekos rodomos be trūkčiojimo ir šešėlinių vaizdų. Dar labiau pasinersite į žaidimą ir pasijusite tarsi būtumėte jame.

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.

Maža įvesties delsa sumažina laiko uždelsimą tarp įrenginių ir monitoriaus

Maža įvesties delsa sumažina laiko uždelsimą tarp įrenginių ir monitoriaus

Įvesties delsa – tai laikas, praeinantis nuo veiksmo atlikimo prijungtais įrenginiais iki rezultato pasirodymo ekrane. Maža įvesties delsa sutrumpina laiką nuo komandos įvedimo įrenginiuose iki jos atvaizdavimo monitoriuje ir gerokai pagerina greitos reakcijos reikalaujančių vaizdo žaidimų patirtį. Tai ypač svarbu žaidžiantiems greito tempo varžybinius žaidimus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
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2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Argumentai prieš

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

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Atsakomybės apribojimai

  1. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  2. Atsako laiko reikšmė lygi „SmartResponse“

  3. Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  4. Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  5. NTSC sritis, paremta CIE1976

  6. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.