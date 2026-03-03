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  • Evnia Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
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  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Evnia Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
    Geriausia žaidimų patirtis
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  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis
  • Geriausia žaidimų patirtis

Evnia Gaming Monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

25M2N5200P/00

Geriausia žaidimų patirtis
Žaidimų monitorius, kuriame dera tai, kas abiejuose pasauliuose geriausia. Su „SmartContrast“, „AMD FreeSync Premium“ technologija ir 280 Hz atnaujinimo dažniu žaidimas ekrane yra sklandus, be delsos ir nenukenčia vaizdas.
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Geriausia žaidimų patirtis

  • „Evnia 5000“

  • 25 (24,5 col. / 62,2 cm įstr.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„AMD FreeSync™ Premium“; netrūkčiojantis, neužsikertantis, sklandus žaidimas

„AMD FreeSync™ Premium“; netrūkčiojantis, neužsikertantis, sklandus žaidimas

Žaidžiant nereikėtų rinktis tarp nepastovaus žaidimo ar stringančių kadrų. „AMD FreeSync™ Premium“ suteikia rimtiems žaidėjams sklandų, netrūkčiojantį, geriausiai veikiantį žaidimą. Nėra jokių kompromisų. Žaiskite užtikrintai su dideliu atnaujinimo dažniu, maža kadrų kompensacija ir maža vėlavimo trukme.

Revoliucinis 280 Hz atnaujinimo dažnis sklandžiausiam žaidimui

Revoliucinis 280 Hz atnaujinimo dažnis sklandžiausiam žaidimui

Su „Philips Evnia“ 280 Hz ekranu žaidimai pakeliami į naują lygmenį. Maža įvesties delsa ir kintamo atnaujinimo dažnio technologija suteikia prikaustantį pranašumą žaidime. Be to, mūsų didelės raiškos, plataus vaizdo kampo ekranas pasižymi tikrovišku žaidimu bei nepralenkiamu spalvų tikslumu. Sutelkite dėmesį į svarbius dalykus – reguliuojamas stovas suteikia pelnyto komforto, o į nemirgantį ekraną žiūrėti lengviau. Tad galėsite toliau žaisti nesijaudindami dėl sveikatos.

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Įvesties delsa yra laiko tarpas nuo veiksmo atlikimo su prijungtais prietaisais iki rezultato pamatymo ekrane. Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp komandos įvedimo iš prietaisų į monitorių, labai pagerina trukčiojimui jautrių vaizdo žaidimų žaidimą. Tai ypač aktualu žaidžiantiems greitus varžybinius žaidimus.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su DP įvestimi.

  3. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  4. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  5. Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad sumažėtų suliejimas, todėl ryškumo negalima reguliuoti, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio suliejimą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi su ekrano skleistine, todėl gali pastebimai pakisti ryškumas.

  6. Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  7. „Adobe“ RGB ir DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.

  8. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  9. NVIDIA® G-SYNC® palaikymo sąsaja: „DisplayPort“

  10. Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/

  11. Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.