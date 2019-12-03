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Nutraukta gamyba
„E Line“
27 in (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.
Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.
4.2
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
BennyART
03/12/2019
Polska
Bardzo dobry monitor do grafiki
Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć
Argumentai už
Jakośc
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Kornet
10/04/2019
Україна
Отличный монитор!
Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.