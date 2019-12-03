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  • 4K „Ultra HD“ LCD monitorius
    Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • 4K „Ultra HD“ LCD monitorius
    Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
  • Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas

Nutraukta gamyba

4K „Ultra HD“ LCD monitorius

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas
„Philips“ 27 in 4K UHD monitorius pasižymi itin aiškia vaizdo kokybe. Plataus vaizdo 4K UHD perteikia didžiausio aiškumo ir realumo vaizdus žiūrint bet kuriuo kampu iš priekio. Ekranas nemirga, todėl po ilgo naudojimo akys pavargsta mažiau.
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Įspūdingas vaizdas, elegantiškas dizainas

  • „E Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.

Itin siauras kraštelis sukuria vientiso ekrano įspūdį

Itin siauras kraštelis sukuria vientiso ekrano įspūdį

Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Argumentai už

Jakośc

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный монитор!

Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  3. NTSC sritis, paremta CIE1976

  4. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  5. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.