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Visos serijos

  • LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
    Stulbinanti spalva, stilingas dizainas
  • Stulbinanti spalva, stilingas dizainas
  • Stulbinanti spalva, stilingas dizainas
  • LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
    Stulbinanti spalva, stilingas dizainas
  • Stulbinanti spalva, stilingas dizainas
  • Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Stulbinanti spalva, stilingas dizainas
„Philips E line“ monitorius pasižymi stilingu dizainu ir nepaprastu vaizdu. Ekrane „Full HD“ siauru krašteliu su „Ultra Wide-Color“ matysite tikroviškus vaizdus. Mėgaukitės puikiais vaizdais ir stilingu dizainu.
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Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

  • „E Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • „Full HD“ (1920 x 1080)

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-7185178

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QDSB РК-монітор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QDSB РК-монітор

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. 2015 m., „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „FreeSync“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti pavadinimai pateikti informaciniais tikslais ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

  5. NTSC sritis, paremta CIE1976

  6. sRGB sritis, paremta CIE 1931

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.