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Nutraukta gamyba
„E Line“
27 in (68,6 cm)
„Full HD“ (1920 x 1080)
„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QDSB РК-монітор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QDSB РК-монітор
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
2015 m., „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „FreeSync“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti pavadinimai pateikti informaciniais tikslais ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.
NTSC sritis, paremta CIE1976
sRGB sritis, paremta CIE 1931
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.