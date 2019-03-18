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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

276E9QJAB/01

4.3

| (29) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

„Philips E line“ monitorius pasižymi stilingu dizainu ir nepaprastu vaizdu. Ekrane „Full HD“ siauru krašteliu su „Ultra Wide-Color“ matysite tikroviškus vaizdus. Mėgaukitės puikiais vaizdais ir stilingu dizainu.

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Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

  • „E Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.

HDMI garantuoja universalų skaitmeninį ryšį

HDMI garantuoja universalų skaitmeninį ryšį

Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD grotuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

29

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

18/03/2019

Lietuva

Lietuva

Produktas puikus

Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

30/12/2019

Polska

Polska

OK!

Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.

Argumentai už

Jasność, ostrość, kontrast, cena

Argumentai prieš

Nie stwierdziłem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2019-11-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2019-11-30

21/06/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu

Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  5. NTSC sritis, paremta CIE1976

  6. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.