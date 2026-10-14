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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

276E9QSB/01

Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

„Philips E line“ monitorius pasižymi stilingu dizainu ir nepaprastu vaizdu. Ekrane „Full HD“ siauru krašteliu su „Ultra Wide-Color“ matysite tikroviškus vaizdus. Mėgaukitės puikiais vaizdais ir stilingu dizainu.

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Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

  • „E Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.

„EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti

Itin siauras kraštelis sukuria vientiso ekrano įspūdį

Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  3. NTSC sritis, paremta CIE1976

  4. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  5. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.