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  • Energy Label Europe G
    Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
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  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Energy Label Europe G
    Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
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  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
  • Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole

Evnia Gaming Monitor4K HDR ekranas su „Ambiglow“

279M1RV/00

1
| (2) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole
Tikriems konsolinių žaidimų entuziastams skirtas „Designed for Xbox“ ekranas prilygsta naujai žaidimų erai. Mėgaukitės stulbinančiu vaizdu ir tiksliomis spalvomis su „UltraClear 4K Nano IPS“ ekranu. „DisplayHDR 600“ pasižymi ryškaus vaizdo kokybe.
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Optimizuotas veikimas, skirtas žaisti su kitos kartos konsole

  • Skirta „Xbox“

  • „Evnia 7000“

  • 27 in (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Skirta „Xbox“, kad žaistumėte optimaliai

Skirta „Xbox“, kad žaistumėte optimaliai

Išlaisvinkite konsolinius žaidimus. Mes bendradarbiavome su „Xbox“ komanda, kad sukurtume šį „Designed for Xbox“ ekraną, perteikiantį optimalų „Xbox Series X“ vaizdinį našumą vos jį prijungus.

„AMD FreeSync™ Premium Pro“; sklandi, mažo vėlavimo „HDR“ žaidimų patirtis

„AMD FreeSync™ Premium Pro“; sklandi, mažo vėlavimo „HDR“ žaidimų patirtis

Žaidžiant neturėtumėte rinktis tarp stringančio vaizdo ir iškraipytų kadrų. Ekranui suteiktas sertifikatas „AMD FreeSync™ Premium Pro“, todėl ekranas pasižymi kintamu atnaujinimo dažniu (VRR) ir tikru HDR žaidimu. Todėl jame dera sklandus žaidimo atvaizdavimas esant didžiausiai apkrovai ir išskirtiniai didelio dinaminio diapazono vaizdai, kurių metu išlaikoma maža delsa.

144 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriamas itin sklandus, nuostabus vaizdas

144 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriamas itin sklandus, nuostabus vaizdas

Galite žaisti greitus kovinius žaidimus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 144 kartų per sekundę, 2,4 karto greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 144 Hz kadrų dažnį atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-1679621

Atsiliepimai

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1.0

iš 5

2

Atsiliepimai

5
4
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2

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Argumentai prieš

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  4. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  5. BT. 709 / DCI-P3, apimtis paremta CIE1976

  6. NTSC sritis, paremta CIE1976

  7. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  8. „Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC® palaikymo sąsaja: „DisplayPort“

  10. Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/

  11. Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  13. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.