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279M1RV/00
Skirta „Xbox“
„Evnia 7000“
27 in (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Išlaisvinkite konsolinius žaidimus. Mes bendradarbiavome su „Xbox“ komanda, kad sukurtume šį „Designed for Xbox“ ekraną, perteikiantį optimalų „Xbox Series X“ vaizdinį našumą vos jį prijungus.
Žaidžiant neturėtumėte rinktis tarp stringančio vaizdo ir iškraipytų kadrų. Ekranui suteiktas sertifikatas „AMD FreeSync™ Premium Pro“, todėl ekranas pasižymi kintamu atnaujinimo dažniu (VRR) ir tikru HDR žaidimu. Todėl jame dera sklandus žaidimo atvaizdavimas esant didžiausiai apkrovai ir išskirtiniai didelio dinaminio diapazono vaizdai, kurių metu išlaikoma maža delsa.
Galite žaisti greitus kovinius žaidimus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 144 kartų per sekundę, 2,4 karto greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 144 Hz kadrų dažnį atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris
Apdovanojimai
1.0
iš 5
2
Atsiliepimai
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Argumentai prieš
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
BT. 709 / DCI-P3, apimtis paremta CIE1976
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
„Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976
NVIDIA® G-SYNC® palaikymo sąsaja: „DisplayPort“
Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/
Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su NVIDIA® G-SYNC®
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Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.