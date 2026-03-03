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Visos serijos

  • Business monitor 4K UHD monitorius
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  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Business monitor 4K UHD monitorius
    Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina
  • Paprastesnė kasdienė rutina

Business monitor4K UHD monitorius

27B1N3800/00

Paprastesnė kasdienė rutina
Šis 27 col. monitorius pasižymi stulbinančiu vaizdu 4K raiška ir 1,074 milijardo spalvų gama. Be to, jo „DisplayPort“ ryšys ir IPS ekranas suteikia įvairių papildomų galimybių darbo vietai.
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Paprastesnė kasdienė rutina

  • 3000 serija

  • 27 col. (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS technologija – sodrios spalvos ir platūs žiūrėjimo kampai

IPS technologija – sodrios spalvos ir platūs žiūrėjimo kampai

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu – net 90 laipsnių pasukimo režimu! Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

1,074 mlrd. spalvų – sklandūs spalvų perėjimai ir detalūs vaizdai

1,074 mlrd. spalvų – sklandūs spalvų perėjimai ir detalūs vaizdai

10 bitų ekrane su 1,074 mlrd. spalvų atkuriamos sodrios spalvos, o 12 bitų vidinis apdorojimo modulis padeda atkurti tolygias, natūralias spalvas be perėjimų ir spalvų juostų.

Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  3. sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis, paremta CIE1976

  4. Esant didžiausiai 3840 x 2160 skiriamajai gebai, 10 bitų spalvų gylį galima pasiekti prie 60 Hz naudojant „DisplayPort“ jungtį. Daugiau informacijos žr. naudotojo vadove.

  5. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  6. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.

  7. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.

  8. Su produktu pateikiamų kabelių tipas, kiekis ir techniniai duomenys gali skirtis priklausomai nuo konkrečios šalies ar regiono reikalavimų.