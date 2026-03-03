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27B1N3800/00
3000 serija
27 col. (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu – net 90 laipsnių pasukimo režimu! Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.
10 bitų ekrane su 1,074 mlrd. spalvų atkuriamos sodrios spalvos, o 12 bitų vidinis apdorojimo modulis padeda atkurti tolygias, natūralias spalvas be perėjimų ir spalvų juostų.
Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.
Atsiliepimai
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis, paremta CIE1976
Esant didžiausiai 3840 x 2160 skiriamajai gebai, 10 bitų spalvų gylį galima pasiekti prie 60 Hz naudojant „DisplayPort“ jungtį. Daugiau informacijos žr. naudotojo vadove.
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
Su produktu pateikiamų kabelių tipas, kiekis ir techniniai duomenys gali skirtis priklausomai nuo konkrečios šalies ar regiono reikalavimų.