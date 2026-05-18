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  • Energy Label Europe D
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  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Energy Label Europe D
    Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai

Monitor„Full HD“ LCD monitorius

27E1N1100A/01

5
| (2) Atsiliepimai
Dirbkite stilingai
Dirbkite produktyviai „Full HD“ formatu. Šiame monitoriuje įdiegtos darbo vietai būtinos funkcijos, tokios kaip akis tausojantis „LowBlue“ režimas, IPS LED plataus matymo technologija, užtikrinanti aukštos kokybės vaizdą, ir 1 ms MPRT, suteikianti ryškumo.
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Dirbkite stilingai

  • 1000 serija

  • 27 col. (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

120 Hz atnaujinimo dažnis itin sklandžiam ir ryškiam vaizdui

120 Hz atnaujinimo dažnis itin sklandžiam ir ryškiam vaizdui

Tinka intensyviam žaidimui prieš kitus žaidėjus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 120 kartų per sekundę, kur kas greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 120 Hz kadrų dažnį atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris.

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Atsakomybės apribojimai

  1. DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis ir „Adobe RGB“ sritis, paremta CIE1976

  2. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  3. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  4. MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  5. MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  6. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.