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    Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Energetinio efektyvumo klasės etiketė
    Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai
  • Dirbkite stilingai

Monitor„Full HD“ LCD monitorius

27E1N1100A/01

5

| (2) Atsiliepimai

Dirbkite stilingai

Dirbkite produktyviai „Full HD“ formatu. Šiame monitoriuje įdiegtos darbo vietai būtinos funkcijos, tokios kaip akis tausojantis „LowBlue“ režimas, IPS LED plataus matymo technologija, užtikrinanti aukštos kokybės vaizdą, ir 1 ms MPRT, suteikianti ryškumo.

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Dirbkite stilingai

  • 1000 serija

  • 27 col. (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliam vaizdui ir spalvoms

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliam vaizdui ir spalvoms

IPS ekranuose naudojama pažangi technologija, užtikrinanti itin plačius 178/178 laipsnių matymo kampus, todėl ekraną galima matyti beveik bet kokiu kampu. Kitaip nei standartinės TN plokštės, IPS ekranai perteikia išskirtinai ryškius vaizdus ir sodrias spalvas, todėl jie puikiai tinka ne tik nuotraukoms, filmams ir naršymui internete, bet ir profesionalioms programoms, kurioms būtinas spalvų tikslumas ir pastovus šviesumas.

16:9 „Full HD“ ekranas ryškiems ir detaliems vaizdams

16:9 „Full HD“ ekranas ryškiems ir detaliems vaizdams

Vaizdo kokybė yra svarbi. Įprasti ekranai užtikrina kokybę, tačiau jūs tikitės daugiau. Šiame ekrane naudojama patobulinta „Full HD“ 1920 x 1080 raiška. „Full HD“ raiška užtikrina ryškias detales, o didelis šviesumas, neįtikėtinas kontrastas ir tikroviškos spalvos – natūralų vaizdą.

Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į ekrano įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Atsakomybės apribojimai

  1. DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis ir „Adobe RGB“ sritis, paremta CIE1976

  2. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  3. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  4. MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  5. MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  6. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.