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  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Energetinio efektyvumo klasės etiketė
    Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo

Monitor„Quad HD“ monitorius

27E2N2500/00

5

| (2) Atsiliepimai

Sukurtas siekiant tikslumo

Šiame monitoriuje yra daugybė funkcijų, kurios leidžia dirbti visiškai tiksliai. Dėl „Quad HD“ raiškos, 120 Hz atnaujinimo dažnio ir 1 ms MPRT šis monitorius rodo detalius vaizdus su didžiausia raiška.

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Sukurtas siekiant tikslumo

  • 2000 serija

  • 27 col. (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 („Quad HD“)

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliam vaizdui ir spalvoms

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliam vaizdui ir spalvoms

IPS ekranuose naudojama pažangi technologija, užtikrinanti itin plačius 178/178 laipsnių matymo kampus, todėl ekraną galima matyti beveik bet kokiu kampu. Kitaip nei standartinės TN plokštės, IPS ekranai perteikia išskirtinai ryškius vaizdus ir sodrias spalvas, todėl jie puikiai tinka ne tik nuotraukoms, filmams ir naršymui internete, bet ir profesionalioms programoms, kurioms būtinas spalvų tikslumas ir pastovus šviesumas.

Itin ryškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 × 1440 pikselių raiška

Itin ryškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 × 1440 pikselių raiška

Šie „Philips“ ekranai pateikia „Crystalclear images“ Quad HD 2560 x 1440 taškų vaizdus. Naudojant didelio našumo paneles su didelio tankio taškų skaičiumi, kurį užtikrina didelės spartos pralaidumo šaltiniai, šie nauji ekranai privers jūsų vaizdus ir grafiką atgyti. Nesvarbu, ar esate reiklus profesionalas, kuriam CAD-CAM sprendimams reikia itin detaliausios informacijos, naudojate 3D grafikos programas, ar esate finansų asas, dirbantis su milžiniškomis skaičiuoklėmis – „Philips“ ekranai suteiks jums „Crystalclear images“.

„SmartContrast“ – sodrioms juodoms detalėms

„SmartContrast“ – sodrioms juodoms detalėms

„SmartContrast“ – tai „Philips“ technologija, kuri analizuoja rodomą turinį, automatiškai koreguoja spalvas ir valdo foninio apšvietimo intensyvumą, kad dinamiškai pagerintų kontrastą ir užtikrintų geriausią skaitmeninių vaizdų bei vaizdo įrašų kokybę arba žaidžiant žaidimus, kuriuose rodomi tamsūs atspalviai. Pasirinkus ekonominį režimą, kontrastas sureguliuojamas, o foninis apšvietimas tiksliai pritaikomas kasdienėms biuro programoms tinkamai rodyti ir energijos sąnaudoms sumažinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atsako laiko reikšmė lygi „SmartResponse“

  2. MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  3. MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  4. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.

  5. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.