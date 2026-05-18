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27E2N2500/00
Sukurtas siekiant tikslumo
Šiame monitoriuje yra daugybė funkcijų, kurios leidžia dirbti visiškai tiksliai. Dėl „Quad HD“ raiškos, 120 Hz atnaujinimo dažnio ir 1 ms MPRT šis monitorius rodo detalius vaizdus su didžiausia raiška.
2000 serija
27 col. (68,6 cm)
2560 x 1440 („Quad HD“)
IPS ekranuose naudojama pažangi technologija, užtikrinanti itin plačius 178/178 laipsnių matymo kampus, todėl ekraną galima matyti beveik bet kokiu kampu. Kitaip nei standartinės TN plokštės, IPS ekranai perteikia išskirtinai ryškius vaizdus ir sodrias spalvas, todėl jie puikiai tinka ne tik nuotraukoms, filmams ir naršymui internete, bet ir profesionalioms programoms, kurioms būtinas spalvų tikslumas ir pastovus šviesumas.
Šie „Philips“ ekranai pateikia „Crystalclear images“ Quad HD 2560 x 1440 taškų vaizdus. Naudojant didelio našumo paneles su didelio tankio taškų skaičiumi, kurį užtikrina didelės spartos pralaidumo šaltiniai, šie nauji ekranai privers jūsų vaizdus ir grafiką atgyti. Nesvarbu, ar esate reiklus profesionalas, kuriam CAD-CAM sprendimams reikia itin detaliausios informacijos, naudojate 3D grafikos programas, ar esate finansų asas, dirbantis su milžiniškomis skaičiuoklėmis – „Philips“ ekranai suteiks jums „Crystalclear images“.
„SmartContrast“ – tai „Philips“ technologija, kuri analizuoja rodomą turinį, automatiškai koreguoja spalvas ir valdo foninio apšvietimo intensyvumą, kad dinamiškai pagerintų kontrastą ir užtikrintų geriausią skaitmeninių vaizdų bei vaizdo įrašų kokybę arba žaidžiant žaidimus, kuriuose rodomi tamsūs atspalviai. Pasirinkus ekonominį režimą, kontrastas sureguliuojamas, o foninis apšvietimas tiksliai pritaikomas kasdienėms biuro programoms tinkamai rodyti ir energijos sąnaudoms sumažinti.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
April248
18/05/2026
România
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Atsako laiko reikšmė lygi „SmartResponse“
MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.