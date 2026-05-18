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27E2N2500/00
2000 serija
27 col. (68,6 cm)
2560 x 1440 („Quad HD“)
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.
Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu plačiajuosčiais šaltiniais, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
April248
18/05/2026
România
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.