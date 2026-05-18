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Visos serijos

  • Monitor „Quad HD“ monitorius
    Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Monitor „Quad HD“ monitorius
    Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo
  • Sukurtas siekiant tikslumo

Monitor„Quad HD“ monitorius

27E2N2500/00

5
| (2) Atsiliepimai
Sukurtas siekiant tikslumo
Šiame monitoriuje yra daugybė funkcijų, kurios leidžia dirbti visiškai tiksliai. Dėl „Quad HD“ raiškos, 120 Hz atnaujinimo dažnio ir 1 ms MPRT šis monitorius rodo detalius vaizdus su didžiausia raiška.
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Sukurtas siekiant tikslumo

  • 2000 serija

  • 27 col. (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 („Quad HD“)

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.

Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu plačiajuosčiais šaltiniais, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.

„SmartContrast“ – sodrios juodos spalvos lygio detalės

„SmartContrast“ – sodrios juodos spalvos lygio detalės

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Atsakomybės apribojimai

  1. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  2. MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  3. MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  4. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.

  5. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.