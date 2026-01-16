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  • Evnia Gaming monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
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  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Evnia Gaming monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
    Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
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Evnia Gaming monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

27M2N3200NF/00

4
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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Šis 27 colių „IPS“ monitorius leidžia matyti ryškius vaizdus žaidžiant žaidimus. Dėl 144 Hz atnaujinimo dažnio ir 0,5 ms išmaniojo MBR galite tikėtis aiškaus vaizdo ir aukštos kokybės visapusiškos žaidimų patirties.
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  • „Evnia 3000“

  • 27 col. (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

144 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriamas itin sklandus, nuostabus vaizdas

144 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriamas itin sklandus, nuostabus vaizdas

Galite žaisti greitus kovinius žaidimus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 144 kartų per sekundę, 2,4 karto greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 144 Hz kadrų dažnį atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Įvesties delsa yra laiko tarpas nuo veiksmo atlikimo su prijungtais prietaisais iki rezultato pamatymo ekrane. Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp komandos įvedimo iš prietaisų į monitorių, labai pagerina trukčiojimui jautrių vaizdo žaidimų žaidimą. Tai ypač aktualu žaidžiantiems greitus varžybinius žaidimus.

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

16/01/2026

Україна

Україна

підсвіткааааа.....

1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".

Argumentai už

за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

24/11/2025

Україна

Україна

Непоганий монітор за свою ціну

монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. „Adobe“ RGB ir DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.

  3. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  4. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“.

  5. Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  6. Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  7. Atkreipkite dėmesį, kad laikinai įjungta mažos įvesties delsos funkcija ir jos negalima išjungti.

  8. NVIDIA® G-SYNC® palaikymo sąsaja: „DisplayPort“

  9. Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/

  10. Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su NVIDIA® G-SYNC®

  11. Šiame monitoriuje siekiama tvarumo: monitoriaus korpusas pagamintas iš 85 proc. perdirbto plastiko.

  12. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.

  13. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.