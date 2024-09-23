GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius

Palaikymas

Gaming Monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

27M2N3200S/01

Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Programinė įranga

„Windows 10“ tvarkyklės - English (US)

  • ZIP fail., 15.8 kB
  • 23 September 2024

„Windows 11“ tvarkyklės - English (US)

  • ZIP fail., 15.8 kB
  • 23 September 2024

Vadovai ir dokumentacija

Greito įrengimo vadovas

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 18 June 2026

Energijos vartojimo efektyvumo etiketė

  • PDF fail., 75.9 kB
  • 18 June 2026

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti