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27M2N3200S/01
„Evnia 3000“
27 col. (68,5 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
Tinka intensyviam žaidimui prieš kitus žaidėjus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame ekrane vaizdas atnaujinamas iki 180 kartų per sekundę, kur kas greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 180 Hz kadrų dažnį, atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris.
„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.
Ši funkcija skirta veiksmo kupiniems žaidimams. Ji ne tik užtikrina, kad žaidimų vaizdas beveik nesilietų, bet ir puikiai dera su dideliu kadrų dažniu, kad vaizdas būtų geriausias ir ryškiausias.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Argumentai už
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Argumentai prieš
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
„Adobe RGB“ ir DCI-P aprėptis paremta CIE1976
Šis monitorius pagamintas atsižvelgiant į tvarumą: jo stovėjimo pagrindas pagamintas naudojant 35 % perdirbto plastiko, o jo korpusas – iki 85 % po naudotojų perdirbto plastiko.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.