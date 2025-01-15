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Visos serijos

  • Evnia Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
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  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Evnia Gaming Monitor „Full HD“ žaidimų monitorius
    Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą

Evnia Gaming Monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

27M2N3200S/01

4
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išplėskite savo žaidimų horizontą
Su šiuo monitoriumi galėsite žaisti itin tiksliai ir greitai 180 Hz dažniu. Šis monitorius užtikrina ryškius HDR kokybės vaizdus ir „Full HD“ skiriamąją gebą, todėl galėsite mėgautis visapusiškai puikia žaidimų patirtimi.
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  • „Evnia 3000“

  • 27 col. (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

180 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriamas itin sklandus, nuostabus vaizdas

180 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriamas itin sklandus, nuostabus vaizdas

Tinka intensyviam žaidimui prieš kitus žaidėjus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame ekrane vaizdas atnaujinamas iki 180 kartų per sekundę, kur kas greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 180 Hz kadrų dažnį, atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris.

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

0,5 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.

Greitas IPS ekranas: greitam ir krištolo skaidrumo žaidimui

Greitas IPS ekranas: greitam ir krištolo skaidrumo žaidimui

Ši funkcija skirta veiksmo kupiniems žaidimams. Ji ne tik užtikrina, kad žaidimų vaizdas beveik nesilietų, bet ir puikiai dera su dideliu kadrų dažniu, kad vaizdas būtų geriausias ir ryškiausias.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Argumentai už

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Argumentai prieš

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  2. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  3. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  4. Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  5. Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  6. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  7. „Adobe RGB“ ir DCI-P aprėptis paremta CIE1976

  8. Šis monitorius pagamintas atsižvelgiant į tvarumą: jo stovėjimo pagrindas pagamintas naudojant 35 % perdirbto plastiko, o jo korpusas – iki 85 % po naudotojų perdirbto plastiko.

  9. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.