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27M2N3500NF/00
Išplėskite savo žaidimų horizontą
Šis 27 colių „IPS Evnia“ monitorius leidžia matyti ryškius vaizdus žaidžiant žaidimus. Dėl 144 Hz atnaujinimo dažnio ir 0,5 ms išmaniojo MBR galite tikėtis aiškaus vaizdo ir aukštos kokybės visapusiškos žaidimų patirties.
„Evnia 3000“
27 in (68,5 cm)
2560 x 1440 („Quad HD“)
Galite žaisti greitus kovinius žaidimus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 144 kartų per sekundę, 2,4 karto greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 144 Hz kadrų dažnį atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris
Įvesties delsa – tai laikas, praeinantis nuo veiksmo atlikimo prijungtais įrenginiais iki rezultato pasirodymo ekrane. Maža įvesties delsa sutrumpina laiką nuo komandos įvedimo įrenginiuose iki jos atvaizdavimo monitoriuje ir gerokai pagerina greitos reakcijos reikalaujančių vaizdo žaidimų patirtį. Tai ypač svarbu žaidžiantiems greito tempo varžybinius žaidimus.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Atsiliepimai
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
„Adobe“ RGB ir DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.
Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio suliejimą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos
Šiame monitoriuje siekiama tvarumo: monitoriaus korpusas pagamintas iš 85 proc. perdirbto plastiko.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.