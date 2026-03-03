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27M2N3500NF/00
„Evnia 3000“
27 in (68,5 cm)
2560 x 1440 („Quad HD“)
Galite žaisti greitus kovinius žaidimus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 144 kartų per sekundę, 2,4 karto greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 144 Hz kadrų dažnį atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris
Įvesties delsa yra laiko tarpas nuo veiksmo atlikimo su prijungtais prietaisais iki rezultato pamatymo ekrane. Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp komandos įvedimo iš prietaisų į monitorių, labai pagerina trukčiojimui jautrių vaizdo žaidimų žaidimą. Tai ypač aktualu žaidžiantiems greitus varžybinius žaidimus.
„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.
Atsiliepimai
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
„Adobe“ RGB ir DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.
Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio suliejimą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos
Šiame monitoriuje siekiama tvarumo: monitoriaus korpusas pagamintas iš 85 proc. perdirbto plastiko.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.