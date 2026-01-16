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27M2N3800A/00
„Evnia 3000“
27 in (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 („Full HD“)
Išbandykite geriausias abiejų pasirinkimų savybes su dvejopu režimu. Sklandžiai perjunkite tarp 3840 x 2160 esant 160 Hz, kad gautumėte stulbinantį ryškumą, ir 1920 x 1080 esant 320 Hz, kad žaidimas būtų itin sklandus. Nesvarbu, ar trokštate kvapą gniaužiančių vaizdų, ar greito veiksmo, šis monitorius akimirksniu prisitaiko prie jūsų poreikių.
Su „Philips Evnia“ monitoriumi mėgaukitės didžiausiu pranašumu intensyviuose, konkurencinguose žaidimuose. Šis monitorius sukurtas žaidėjams, kuriems reikia itin sklandaus, neatsiliekančio vaizdo, todėl jo atnaujinimo dažnis yra 320 Hz – gerokai didesnis nei standartinių monitorių. Atsisveikinkite su varginančiais kadrų kritimais, dėl kurių priešai nenuspėjamai šokinėja ekrane. Šiame didelio našumo monitoriuje kiekvieną svarbų judesį matysite itin sklandžiai, todėl galėsite būti tikslūs ir aiškūs, kad aplenktumėte varžovus ir užtikrintai šaudytumėte.
„Philips Evnia“ su 0,5 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trūkčiojančio vaizdo.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Argumentai už
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
„Adobe“ RGB ir DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
Atkreipkite dėmesį, kad laikinai įjungta mažos įvesties delsos funkcija ir jos negalima išjungti.
Šis monitorius pagamintas atsižvelgiant į tvarumą: jo stovėjimo pagrindas ir ausinių laikiklis pagaminti naudojant 35 % perdirbto plastiko, o korpusas – iki 85 % po naudotojų perdirbto plastiko.
„NVIDIA® G-SYNC®“ palaikymo sąsaja: „DisplayPort“.
Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/
Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su „NVIDIA® G-SYNC®“.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.