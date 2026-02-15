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„Evnia 8000“
26,5 col. (67,3 cm)
2560 x 1440 („Quad HD“)
Pasiruoškite žaisti iki 360 Hz dažniu ir mėgautis įspūdį paliekančiu vaizdu. Pasiekite savo siekius ir greičiau įveikite užsibrėžtus tikslus, be to, galėsite mėgautis stulbinančiu vaizdo skaidrumu: žaidimai atrodys ryškūs, o jūs galėsite greitai įveikti lygius ir rungtyniauti veiksmo scenose.
Apsaugokite QD-OLED ekrano tikrąsias spalvas nuo išblukimo laikui bėgant. Siekiant padidinti ekrano naudojimo laiką, šiame monitoriuje yra integruota grafeno danga, kuri išlaiko ekraną vėsiu. Grafenas išsaugo ekrano vientisumą, tolygiai paskirstydamas ekrano skleidžiamą mėlyną šviesą ir aušindamas efektyviau nei grafitas. Žaidėjams tai reiškia, kad jie gali žaisti būdami tikri, kad žaidimo spalvos išliks tobulos pikselių tikslumu.
Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu plačiajuosčiais šaltiniais, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Argumentai už
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Argumentai prieš
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Reakcijos laiko vertė lygi „SmartResponse“. Matavimo modelis yra 1 horizontali linija.
DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis ir „Adobe RGB“ sritis, paremta CIE1976.
Aktyvūs pikseliai: 2560 (H) x 1440 (V). Iš viso pikselių: 2576 (H) x 1456 (V); papildomi papildomi pikseliai kiekvienoje pusėje, pikseliams pasukti skirta vieta.
Ekrano spinduliuotės šviesos santykis atitinka 415–455 nm diapazoną, o 400–500 nm ekrano spinduliuotės šviesos santykis turi būti mažesnis nei 50 %.
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Šis monitorius sukurtas atsižvelgiant į tvarumo principus: pagrindas pagamintas iš 35 % perdirbto plastiko.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.