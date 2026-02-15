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  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Energy Label Europe G
    Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas
  • Naujoves pralenkiantis žaidimas

Evnia Gaming MonitorQD OLED žaidimų monitorius

27M2N8500/01

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Naujoves pralenkiantis žaidimas
Šis monitorius sukurtas žaidimams, kuriems žaisti būtinas didelis greitis. Jo 360 Hz atnaujinimo dažnis, QD OLED ekranas ir gautas „DisplayHDR TrueBlack 400“ sertifikatas patvirtina, kad tai neįtikėtino greičio ir aukščiausios kokybės vaizdo derinys.
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Naujoves pralenkiantis žaidimas

  • „Evnia 8000“

  • 26,5 col. (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 („Quad HD“)

360 Hz atnaujinimo dažnis: itin greitiems ir itin aiškios raiškos žaidimams

360 Hz atnaujinimo dažnis: itin greitiems ir itin aiškios raiškos žaidimams

Pasiruoškite žaisti iki 360 Hz dažniu ir mėgautis įspūdį paliekančiu vaizdu. Pasiekite savo siekius ir greičiau įveikite užsibrėžtus tikslus, be to, galėsite mėgautis stulbinančiu vaizdo skaidrumu: žaidimai atrodys ryškūs, o jūs galėsite greitai įveikti lygius ir rungtyniauti veiksmo scenose.

Apsaugo ir vėsina, užtikrinant ilgalaikį spalvų ryškumą

Apsaugo ir vėsina, užtikrinant ilgalaikį spalvų ryškumą

Apsaugokite QD-OLED ekrano tikrąsias spalvas nuo išblukimo laikui bėgant. Siekiant padidinti ekrano naudojimo laiką, šiame monitoriuje yra integruota grafeno danga, kuri išlaiko ekraną vėsiu. Grafenas išsaugo ekrano vientisumą, tolygiai paskirstydamas ekrano skleidžiamą mėlyną šviesą ir aušindamas efektyviau nei grafitas. Žaidėjams tai reiškia, kad jie gali žaisti būdami tikri, kad žaidimo spalvos išliks tobulos pikselių tikslumu.

Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu plačiajuosčiais šaltiniais, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Argumentai už

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Argumentai prieš

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

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Atsakomybės apribojimai

  1. Reakcijos laiko vertė lygi „SmartResponse“. Matavimo modelis yra 1 horizontali linija.

  2. DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis ir „Adobe RGB“ sritis, paremta CIE1976.

  3. Aktyvūs pikseliai: 2560 (H) x 1440 (V). Iš viso pikselių: 2576 (H) x 1456 (V); papildomi papildomi pikseliai kiekvienoje pusėje, pikseliams pasukti skirta vieta.

  4. Ekrano spinduliuotės šviesos santykis atitinka 415–455 nm diapazoną, o 400–500 nm ekrano spinduliuotės šviesos santykis turi būti mažesnis nei 50 %.

  5. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  6. Šis monitorius sukurtas atsižvelgiant į tvarumo principus: pagrindas pagamintas iš 35 % perdirbto plastiko.

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.

  8. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.