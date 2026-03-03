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326P1H/01
„P Line“
32 (31,5 in / 80 cm įstriž.)
2560 x 1440 (QHD)
Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo prijungimo stotelę su energijos tiekimo funkcija. Naudodami išmanų ir lankstų energijos tiekimo valdymą, galite tiesiogiai įkrauti suderinamą* nešiojamąjį kompiuterį. Naudodami jo ploną, dvipusę USB-C jungtį lengvai prijungsite vienu laidu. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus, pvz., klaviatūrą, pelę ir RJ-45 eterneto laidą, prie monitoriaus prijungimo stotelės. Galite žiūrėti didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašus ir supergreičiu persiųsti duomenis, tuo pat metu tiekdami maitinimą knyginiam kompiuteriui ar jį įkraudami.
Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu ir tokiais plačiajuosčiais šaltiniais, kaip USB-C, „DisplayPort“, HDMI, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.
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Atsiliepimai
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali geba veikia tiek su USB-C, tiek su DP ar HDMI įvestimi.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
„Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976
Ekrano bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo dažnių juostos plotis ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.
Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
„DisplayPort“ išėjimas veikia tik arba su DP įėjimu, arba su USB-C įėjimu.
„Mac“ OS nepalaiko DP išėjimo MST išplėtimo funkcijos.
Jei atrodo, kad eterneto ryšys lėtas, įeikite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 1 Gb.
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.