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Nutraukta gamyba

Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

Stulbinančios, dėmesį prikaustančios spalvos

Pajuskite malonumą žvelgdami į „Philips“ lenktus monitorius. 32 colių lenktas „E line“ monitorius iš tikrųjų prikausto dėmesį, nes jame rodomas stulbinančios, labai aiškios QHD kokybės vaizdas. Dėl itin plačios spalvų paletės spalvų kokybė tokia gera, kad vaizdai atgyja!

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ir labai aiškiai matomos detalės

Stulbinančios, dėmesį prikaustančios spalvos

  • „E Line“

  • 32 (31,5 in / 80 cm įstriž.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Sklandus žaidimas be pastangų su „AMD FreeSync™“ technologija

Žaidžiant nereikia rinktis stringančio žaidimo arba pertraukiamų kadrų. Su naujuoju „Philips“ monitoriumi taip neturi būti. Mėgaukitės sklandžiu darbu be trukdžių su „AMD FreeSync™“ technologija esant bet kokiam kadrų skaičiui – sklandus ir greitas atnaujinimas bei ypatingai greita reakcija.

„DisplayPort“ jungtis – puiki vaizdo kokybė

„DisplayPort“ yra konvertavimo nenaudojanti skaitmeninė sąsaja, kuria sujungiamas kompiuteris ir monitorius. Išsiskiria didesnėmis galimybėmis nei DVI standartas – ši sąsaja palaiko iki 15 m ilgio laidus ir 10,8 Gbps/sek. duomenų perdavimo greitį. Stulbinamos techninės savybės užtikrina greitesnį vaizdo gavimą ir atnaujinimo dažnį, todėl „DisplayPort“ yra geriausias pasirinkimas net tik biure ar namuose, bet ir žaidimams, vaizdo įrašams redaguoti ir daugeliu kitų atvejų. Taip pat nepamirštas suderinamumas naudojant įvairius adapterius.

HDMI garantuoja universalų skaitmeninį ryšį

HDMI garantuoja universalų skaitmeninį ryšį

Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD grotuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Argumentai už

plně funkční a snadno zapojitelný

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2020-05-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Argumentai už

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Argumentai prieš

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2019-04-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Argumentai už

QHD, prohnutí

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2018-12-16

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2018-12-16

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Atsakomybės apribojimai

  1. Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. NTSC sritis, paremta CIE1976

  5. sRGB sritis, paremta CIE 1931

  6. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.