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Nutraukta gamyba

4000 series„Full HD“ LED TV

32PFH4009/88

3.8

| (11) Atsiliepimai

„Full HD“ LED TV

Namuose visi džiaugsis ryškiais, aiškiais vaizdais žiūrėdami „Philips“ 4100 serijos „Full HD LED“ televizorių. Minimalistinis dizainas, ryškūs vaizdai ir puiki garso kokybė – šis televizorius tikrai tiks prie bet kurio jūsų namų kambario interjero.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

„Full HD“ LED TV

  • 81 cm (32 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB-T/C

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

11

Atsiliepimai

1

05/01/2015

Polska

Polska

technologicznie dobry telewizor

Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

12/12/2014

Polska

Polska

super tv

sprawuje się wyśmienicie, jest prosty w obsłudze i bardzo ładny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

12/09/2018

Slovenija

Slovenija

prav dobro

nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. „Pause TV“ ir USB įrašymo funkcijai būtinas programinės įrangos versijos naujinimas. Jei norite gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą, apsilankykite svetainėje www.philips.com/TV ir spustelėkite „Palaikymas“.

  2. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  5. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  6. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.