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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas LED televizorius

32PHH4101/88

5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin plonas LED televizorius

Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HD vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • LED televizorius

  • DVB-T/C

Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo

Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo

Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.

Itin plonas juodas mentės formos stovas

Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.

„Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-7007383 vaizdas

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/02/2022

Polska

Polska

Philips tv

Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2020-02-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2020-02-06

27/10/2016

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji, oraz te funkcje są bardzo przydatne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

28/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)

Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.