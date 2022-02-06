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Itin plonas LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HD vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/C
Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.
Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Magda Media
06/02/2022
Polska
Philips tv
Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2020-02-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2020-02-06
TOMY1115
27/10/2016
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji, oraz te funkcje są bardzo przydatne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
PaPaGeorge7
28/12/2017
Česká republika
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.