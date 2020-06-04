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Itin plonas LED televizorius
„Philips 4500“ viršys jūsų lūkesčius dėl savo didelės raiškos vaizdo kokybės už prieinamą kainą. Dėl savo paprasto ir elegantiško dizaino jis derės bet kuriame namų kambaryje.
80 cm (32 in)
200 „Picture Performance Index“
LED televizorius
„Pixel Plus HD“
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Mūsų naujas rėmas plonomis kojelėmis sukurtas taip, kad pakeistų erdvę po televizoriumi ten, kur paprastai pastatomas įprastas stovas, o žiūrėjimas dar labiau prikaustytų. Televizorius, kurio ateitimi esame tikri.
Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.
4.4
iš 5
24
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
erwu
04/06/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Od wielu lat używam produkrów marki Philps
Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.
Argumentai už
doskonałe parametry i wykonanie
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2018-06-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2018-06-04
Dzuba60
29/06/2021
Україна
Отличный телевизор.
Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2020-06-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2020-06-29
Yanatyan
10/04/2019
Україна
Невероятное качество
Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.