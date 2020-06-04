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Nutraukta gamyba

4500 seriesItin plonas LED televizorius

32PHS4503/12

4.4

| (24) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas LED televizorius

„Philips 4500“ viršys jūsų lūkesčius dėl savo didelės raiškos vaizdo kokybės už prieinamą kainą. Dėl savo paprasto ir elegantiško dizaino jis derės bet kuriame namų kambaryje.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

Itin plonas LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • LED televizorius

  • „Pixel Plus HD“

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Plonas, ištobulintas stovas suteikia lengvumo

Mūsų naujas rėmas plonomis kojelėmis sukurtas taip, kad pakeistų erdvę po televizoriumi ten, kur paprastai pastatomas įprastas stovas, o žiūrėjimas dar labiau prikaustytų. Televizorius, kurio ateitimi esame tikri.

LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai

Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

24

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3

04/06/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Od wielu lat używam produkrów marki Philps

Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.

Argumentai už

doskonałe parametry i wykonanie

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2018-06-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Naudojimo data 2018-06-04

29/06/2021

Україна

Україна

Отличный телевизор.

Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Naudojimo data 2020-06-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Naudojimo data 2020-06-29

10/04/2019

Україна

Україна

Невероятное качество

Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.