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Business Monitor „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

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Business Monitor„UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

40B1U5600/00

Business Monitor „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

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Programinė įranga

„Windows 7“ tvarkyklės

  • ZIP fail., 11 kB
  • 27 October 2025

„Windows 8“ tvarkyklės

  • ZIP fail., 11 kB
  • 27 October 2025

Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 14.9 MB
  • 18 June 2026

Energijos vartojimo efektyvumo etiketė

  • PDF fail., 75.1 kB
  • 18 June 2026

Garantija ir techninė priežiūra

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Garantija

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