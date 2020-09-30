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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

43PFS4131/12

4.1

| (22) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių „Full HD“ vaizdo kokybe ir aiškiu garsu.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 108 cm (43 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

„Picture Performance Index“ patobulina kiekvieną peržiūrimą elementą

„Picture Performance Index“ patobulina kiekvieną peržiūrimą elementą

„Picture Performance Index“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangius vaizdo apdorojimo procesorius, kad būtų ištobulintas ryškumas, judesys, kontrastas ir spalvos. Nesvarbu, kokį šaltinį pasirinksite, visada galėsite mėgautis aiškiu vaizdu, detalėmis, gyliu, tamsia juoda ir skaisčia balta spalva, tikroviškomis ir ryškiomis spalvomis, natūraliais odos atspalviais.

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

Itin plonas juodas mentės formos stovas

Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

22

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

30/09/2020

Slovenija

Slovenija

dober TV

Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Naudojimo data 2018-09-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Naudojimo data 2018-09-30

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Tényleg kiváló ebben a kategóriában!

Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduché ovládání a nastavení parametrů

Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.