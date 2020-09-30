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Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių „Full HD“ vaizdo kokybe ir aiškiu garsu.
108 cm (43 in)
„Full HD“ LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
„Picture Performance Index“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangius vaizdo apdorojimo procesorius, kad būtų ištobulintas ryškumas, judesys, kontrastas ir spalvos. Nesvarbu, kokį šaltinį pasirinksite, visada galėsite mėgautis aiškiu vaizdu, detalėmis, gyliu, tamsia juoda ir skaisčia balta spalva, tikroviškomis ir ryškiomis spalvomis, natūraliais odos atspalviais.
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.
4.1
iš 5
22
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Marija52
30/09/2020
Slovenija
dober TV
Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Naudojimo data 2018-09-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Naudojimo data 2018-09-30
Roland79
02/10/2019
Magyarország
Tényleg kiváló ebben a kategóriában!
Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.