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Itin plonas „Full HD LED“ televizorius
Tobulesnis paprastumas perkeliamas į didelį ekraną. „Philips 5500“ išsiskiria „full HD“ rezoliucija, aiškiu garsu ir puikia žiūrėjimo patirtimi. Tiesiog įjunkite į maitinimo tinklą ir patogiai pradėkite mėgautis laidomis, filmais ir žaidimais.
108 cm (43 in)
200 „Picture Performance Index“
FHD
„Pixel Plus HD“
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
Mūsų naujas rėmas plonomis kojelėmis sukurtas taip, kad pakeistų erdvę po televizoriumi ten, kur paprastai pastatomas įprastas stovas, o žiūrėjimas dar labiau prikaustytų. Televizorius, kurio ateitimi esame tikri.
4.4
iš 5
26
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Argumentai už
Świetne barwy, funkcjonalność
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2021-04-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2021-04-27
KobMał07
27/12/2019
Polska
bardzo dobry produkt
Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.
Argumentai už
łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2019-11-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2019-11-27
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Argumentai už
Imagine ,claritate
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Naudojimo data 2023-07-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Naudojimo data 2023-07-07
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.