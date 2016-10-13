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Nutraukta gamyba

7000 seriesItin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“

43PUS7100/12

2.7

| (66) Atsiliepimai

Itin plonas 4K UHD LED televizorius su „Android“

Galingas keturių branduolių procesorius ir „Ultra Slim“ linijos: 7100 serijos UHD televizorius su „Android“ ne tik atrodo, bet ir veikia greitai. Jūsų žiūrėjimo pojūčius dar labiau sustiprins elegantiškas sidabro spalvos rėmas, stovo konstrukcija ir „Ambilight“

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

Su 2 pusių „Ambilight“

Itin plonas 4K UHD LED televizorius su „Android“

  • 108 cm (43 in)

  • „4K Ultra HD LED“ televizorius

  • „Quad Core“, 16 GB ir didinama

  • DVB-T/T2/C/S/S2

„Micro Dimming Pro“ užtikrina neįtikėtiną kontrastą

„Micro Dimming Pro“ užtikrina neįtikėtiną kontrastą

„Micro Dimming Pro“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas. Šviesos jutiklis ir speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6400 skirtingų zonų, o jūs galite mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir itin tikrovišku vaizdu dieną ir naktį.

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegus „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.

„Google Play™“: jūsų langas į pramogas

„Google Play™“ pasižymi turtingu aukštos kokybės žaidimų katalogu bet kokio amžiaus žaidėjui. Optimizuota naudoti televizoriuje, puikiai atrodo ir puikiai veikia. Ir nebereikia vargti prijungiant kitą žaidimų konsolę; su universaliu USB žaidimų valdikliu galėsite naršyti ir žaisti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.7

iš 5

66

Atsiliepimai

13/10/2016

Latvija

Latvija

Philips 49PUS7100/12

Nu jau lietoju pāris dienas. Mans subjektīvais, nespeciālista viedoklis: Salīdzinot preces cenu ar piedāvātajām funkcijām un esošo kvalitāti, pirkums pat ļoti apmierina. Vienīgais, kā jau minēts, ir darbības ātrums gan interneta vidē gan pārslēdzot režīmus utt. Ambilight strādā ļoti labi, nav pieminētās aizķeršanās (vai arī to nepamanu), attēlā kvalitāte arī ir acīm tīkama. Ja pirms pirkšanas, lasot komentārus, sāku šaubīties, tad tagad, tomēr nopērkot, vīlies noteikti neesmu, protams, objektīvāks vērtējums var nākt pēc vairāku mēnešu lietošanas un citu Tv salīdzināšanas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD

18/07/2016

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Suurepärane teler

Suurepärane pilt, mahe Ambilight venitaks nagu pilti suuremaks ja lõpetab selle pehmelt serva taga. Kiire protsessor skaleerib HD mõnusalt UHDks.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

28/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny

dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.

Argumentai už

Niezawodny.

Argumentai prieš

Starzeje się.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Naudojimo data 2020-01-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Naudojimo data 2020-01-28

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.

  2. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  3. „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

  4. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  5. Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.

  6. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  7. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  8. „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.

  9. „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

  11. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.