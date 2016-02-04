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Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
6300 serijos „Full HD“ televizorius su „Perfect Pixel HD“ veikia sklandžiai, o kokybiškai atkuriamos scenos yra ryškios ir aiškios, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais. Natūralios medžiagos, subtili konstrukcija ir unikalios funkcijos, pvz., „Ambilight“, daro jį dar patrauklesniu.
121 cm (48 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C
Jums patinka žiūrėti filmus ir jūs norite mėgautis geriausia vaizdo kokybe. Apdovanojimų pelniusi „Perfect Natural Motion“ judesio gerinimo technologija pašalina vibracijas, kad galėtumėte stebėti išskirtinai sklandų judantį vaizdą. Filmai įrašomi 24 kadrų per sekundę dažniu. PNM keturgubai padidina kadrų skaičių iki 100 pasikeitimų per sekundę. Taip pašalinama vibracija, o jūs galite mėgautis sklandžiu ir itin aiškiu vaizdu.
Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.
Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir išjungtas.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Patvirtintas pirkėjas
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Patvirtintas pirkėjas
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.