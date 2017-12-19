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55PUS8602/12
„Quantum Dot“ 4K LED televizorius su „Android TV“
Revoliucinėje „Philips“ 8600 serijoje naudojama „Quantum Dot“ LED TV su nepaprastu P5 varikliu ir pakabinama garso kolonėle. Įtraukiantys, natūralūs vaizdai ir kvapą gniaužiantis garsas – malonumas turėti šį nepaprastą kūrinį, kuriam negalima atsispirti.
139 cm (55 in)
„4K Ultra HD LED“ televizorius
„Quad Core“, 16 GB ir didinama
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
„Philips Perfect Color“ technologija atskleidžia tikroviškomis spalvomis vaizduojamą realizmą ir perteikia trilijonus atspalvių. Išvyskite stebinančiai plačią spalvų gamą, o kartu ir mūsų modernų spalvų apdorojimą. „Perfect Color“ yra 100 % plačios spalvų gamos paletės ir 2 250 trilijonų spalvų apdorojimo derinys, kurio rezultatas – vaizdo kokybė, atrodanti kaip langas į pasaulį.
Subtili konstrukcija ir galingas atkuriamas garsas. Mėgaukitės puikiais aukštaisiais ir vidutiniaisiais dažniais, kuriuos atkuria pailgojo garsiakalbio įrenginiai. Jūs išgirsite kiekvieną šnibždesį, žingsnį ir grindų girgždesį, todėl nesunku įsivaizduoti pojūčius, kuriuos patirsite regėdami ekrane sprogimą. Pojūčius dar labiau sustiprins nepriekaištingus žemuosius dažnius atkuriantys galiniai garsiakalbiai. Šis televizorius ne tik atkuria kokybišką garsą, bet ir puikiai atrodo.
„Google Play“ parduotuvė ir „Philips“ programų galerija perkelia jus už tradicinių TV programų ribų į didelę filmų, TV, muzikos, programų ir žaidimų galeriją internete. 16 GB didinama atmintis reiškia, kad turite daugybę vietos visam mėgstamam turiniui saugoti ir įdiegti dar daugiau programų.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
„MultiRoom“ klientas ir serveris palaiko tik nemokamas skaitmenines programas.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
HDMI jungtis reikalinga norint prijungti kolonėlę, garsiakalbį ir kitą garso prietaisą.