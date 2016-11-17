Go to promotion

Pirkite Ambilight TV – gaukite Ubisoft žaidimą dovanų

Sužinokite daugiau

GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Jungties pusės brėžinys
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Jungties pusės brėžinys
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

6000 seriesItin plonas 4K televizorius su „Android TV™“

65PUS6521/12

4.2

| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“

Išskirtinis dydis ir nepriekaištingas veikimas. „Philips“ 6520 serijos televizoriai išsiskiria įspūdingu 65" ekranu ir 4K „Ultra HD“ raiška. Ši daug funkcijų turintį ir ant elegantiško arkos formos stovo pastatytą televizorių lengva naudoti.

Peržiūrėti visas naudas
TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su 3 pusių „Ambilight“

Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“

  • 164 cm (65 in)

  • „4K Ultra HD LED“ televizorius

  • „Quad Core“, 16 GB ir didinama

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

4K „Ultra HD“ – raiška, kokios dar neteko matyti

„Ultra HD“ televizorius yra keturis kartus geresnės raiškos nei įprastas „Full HD“ televizorius. Dėl daugiau nei 8 milijonų pikselių ir mūsų unikalios „Ultra Resolution Upscaling“ technologijos galėsite mėgautis geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Kuo geresnė originalaus turinio kokybė, tuo geresnės raiškos vaizdus matysite. Mėgaukitės didesniu ryškumu, geresniu vaizdo gyliu ir kontrastu, sklandžiais natūraliais judesiais ir nepriekaištingomis detalėmis.

Pritaikytas naujas HEVC standartas, kad galėtumėte mėgautis kokybišku 4K

Pritaikius naują HEVC (H.265) standartą galima mėgautis kokybiškomis 4K raiškos transliacijomis.

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegę „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.2

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

17/11/2016

Polska

Polska

Świetny TV

Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)

Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

09/08/2017

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Skvělý ambilight, Android bez problémů

Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

  3. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  4. Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.

  5. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  6. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  7. „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.

  8. „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

  10. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.