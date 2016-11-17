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Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“
Išskirtinis dydis ir nepriekaištingas veikimas. „Philips“ 6520 serijos televizoriai išsiskiria įspūdingu 65" ekranu ir 4K „Ultra HD“ raiška. Ši daug funkcijų turintį ir ant elegantiško arkos formos stovo pastatytą televizorių lengva naudoti.
164 cm (65 in)
„4K Ultra HD LED“ televizorius
„Quad Core“, 16 GB ir didinama
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
„Ultra HD“ televizorius yra keturis kartus geresnės raiškos nei įprastas „Full HD“ televizorius. Dėl daugiau nei 8 milijonų pikselių ir mūsų unikalios „Ultra Resolution Upscaling“ technologijos galėsite mėgautis geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Kuo geresnė originalaus turinio kokybė, tuo geresnės raiškos vaizdus matysite. Mėgaukitės didesniu ryškumu, geresniu vaizdo gyliu ir kontrastu, sklandžiais natūraliais judesiais ir nepriekaištingomis detalėmis.
Pritaikius naują HEVC (H.265) standartą galima mėgautis kokybiškomis 4K raiškos transliacijomis.
„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegę „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.
4.2
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Gałgan
17/11/2016
Polska
Świetny TV
Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.