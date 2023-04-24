Paieškos terminai

Televizorius
    Energy Label Europe E Energijos etiketė
    Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite Energijos etiketė (PDF 205.0KB)

    LED 4K televizorius

    65PUS7008/12

    Atraskite. Žiūrėkite. Mėkite.

    Šis reaguojantis išmanusis televizorius greitai suras bet kokį jums patinkantį turinį. Jis atras tiek senas mėgstamas laidas, tiek visiškai naujas, jums beliks atsilošti, kol jis ieškos naudodamasis plačiomis transliavimo paslaugomis! Mėgausitės ryškiu vaizdu ir svaiginančiu garsu.

    LED 4K televizorius

    Atraskite. Žiūrėkite. Mėkite.

    4K televizorius

    • 164 cm (65 col.) televizorius
    • Veikia su pagrindiniais HDR formatais
    • „Philips Smart TV“
    Itin aiškus vaizdas. Jaudinantis žiūrėjimas.

    Itin aiškus vaizdas. Jaudinantis žiūrėjimas.

    Kad ir ką žiūrėtumėte, šis 4K LED televizorius rodo ryškų, itin aiškų vaizdą bei sodrias spalvas. Be to, televizorius veikia su visais pagrindiniais HDR formatais, todėl transliuodami HDR turinį matysite daugiau detalių tamsiose ir šviesiose vaizdo vietose.

    Puikus televizorius. Jokio vargo. „Philips Smart TV“.

    Puikus televizorius. Jokio vargo. „Philips Smart TV“.

    Mūsų naujasis išmanusis televizorius veikia greitai. Jums patinka serialai? Galite žiūrėti tiesiog namų ekrane. Jei ieškote ko nors naujo, galite naršyti kategorijas, pvz., veiksmo filmų ar dramų, ir vienoje vietoje matyti geriausių transliacijų pasiūlymus.

    Plonas televizorius. Paruoštas ateičiai.

    Plonas televizorius. Paruoštas ateičiai.

    Ieškote kambaryje tinkančio televizoriaus? Šis praktiškai berėmis 4K išmanusis televizorius tinka beveik bet kuriam interjerui. Dėl plonų, matinės juodos spalvos kojelių atrodo, tarsi ekranas būtų pakabintas. Mūsų pakuotės ir įdėklai pagaminti iš perdirbto kartono ir popieriaus.

    Puikiai tinka žaisti. KAD ir maža įvesties delsa su bet kuria konsole.

    Puikiai tinka žaisti. KAD ir maža įvesties delsa su bet kuria konsole.

    Su HDMI 2.1 geriausiai pasinaudosite konsolės funkcijomis ir džiaugsitės greitu žaidimu bei sklandžia grafika. HDMI ryšys, veikianti KAD funkcija ir mažos įvesties delsos nustatymas įjungiami automatiškai, kai įjungiate konsolę.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      65  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      164  cm
      Ekranas
      „4K Ultra HD LED“
      Skiriamoji ekrano geba
      3840 x 2160
      Savasis atnaujinimo dažnis
      60  Hz
      Vaizdo variklis
      „Pixel Precise Ultra HD“
      Vaizdo išryškinimas
      • HDR10
      • HLG (hibridinis gama logaritmas)
      • Suderinama su HDR10+

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      • 576p–50 Hz
      • 640 x 480–60 Hz
      • 720p–50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440–60 Hz
      • 3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • 50 Hz, 60 Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Vaizdo atkūrimas
      • PAL
      • SECAM
      TV programų gidas*
      8 dienų elektroninis programų gidas
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • Smart TV

      OS
      „Smart TV“ su patobulinta OS

    • „Smart TV“ funkcijos

      Vartotojo sąveika
      • SimplyShare
      • Ekrano dubliavimas
      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      „SmartTV“ programos*
      • „YouTube“
      • „Philips“ parduotuvė
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • „Netflix“
      „Voice assistant“*
      • Veikia su „Alexa“
      • Veikia su „Google Home“

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      • Talpyklos: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (nuo v2 iki v9.2)
      • WMA-PRO (v9 ir v10)
      • FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Apdorojimas

      Apdorojimo galia
      „Dual Core“

    • Garsas

      Išvesties galia (RMS)
      16 W
      Garsiakalbio konfigūracija
      2 x 8 W pilno diapazono garsiakalbis
      „Codec“
      „Dolby Digital“ MS12 V2.5
      Garsumo gerinimas
      • A.I. garsas
      • Aiškus dialogas
      • „Dolby Bass“ sustiprinimas
      • „Dolby Volume“ lygintojas
      • Naktinis režimas
      • A.I. EQ

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      3
      HDMI funkcijos
      • 4K
      • Garso grįžtamasis kanalas
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      • Paleidimas vienu spustelėjimu
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      „Wi-Fi“ 802.11n, 2 x 2, vienguba juosta
      Kitos jungtys
      • Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+)
      • Paslaugos jungtis
      • Palydovinio imtuvo jungtis
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI1
      HDMI 2.1 funkcijos
      • „eARC“ veikia su HDMI 1
      • Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
      „EasyLink 2.0“
      • HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei
      • Išorinis nustatymas per televizoriaus NS

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      EPREL registracijos numeriai
      1437548
      SDR energinė klasė
      E
      Įjungto režimo SDR energijos poreikis
      85  kWh/1000 h
      HDR energinė klasė
      G
      Įjungto režimo HDR energijos poreikis
      135  kWh/1000 h
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      LED LCD

    • Maitinimas

      Elektros energija
      KS 220–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      <0,3 W
      Energijos taupymo funkcijos
      • Automatinio išsijungimo laikmatis
      • Išjungti paveikslėlius (radijas)
      • Eko režimas
      • Šviesos jutiklis
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • Nuotolinis valdymas
      • 2 x AAA baterijos
      • Stalinis stovas
      • Maitinimo laidas
      • Trumpa instrukcija
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Matinis, juodas rėmelis
      Stovo dizainas
      Juodos matinės kojelės plokščiais galais

    • Matmenys

      Įtaiso plotis
      1447,0  mm
      Įtaiso aukštis
      843,0  mm
      Įtaiso gylis
      92,0  mm
      Gaminio svoris
      17,8  kg
      Įtaiso plotis (su stovu)
      1447.0  mm
      Įtaiso aukštis (su stovu)
      864.0  mm
      Įtaiso gylis (su stovu)
      290.0  mm
      Gaminio svoris (su stovu)
      18.0  kg
      Dėžės plotis
      1600.0  mm
      Dėžės aukštis
      995.0  mm
      Dėžės gylis
      170.0  mm
      Svoris su pakuote
      22,6  kg
      Stovo plotis
      760.0  mm
      Stovo aukštis
      21.0  mm
      Stovo gylis
      290.0  mm
      Atstumas tarp 2 stovų
      760.0  mm
      Stovo aukštis iki televizoriaus apatinio krašto
      21.0  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      400 x 300 mm

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Nuotolinis valdymas
    • 2 x AAA baterijos
    • Stalinis stovas
    • Maitinimo laidas
    • Greitos pradžios vadovas
    • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
    • „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Rakuten“ televizorius veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • Veikia su „Google Assistant“ šalyse, kuriose „Google“ pristatė šią funkciją.
    • Nuotolinis valdymas be mikrofono, „Google Asistant“ veikia naudojant mobiliąją programėlę „Google Home“ arba garsiakalbį „Google Home“.

