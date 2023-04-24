Šis reaguojantis išmanusis televizorius greitai suras bet kokį jums patinkantį turinį. Jis atras tiek senas mėgstamas laidas, tiek visiškai naujas, jums beliks atsilošti, kol jis ieškos naudodamasis plačiomis transliavimo paslaugomis! Mėgausitės ryškiu vaizdu ir svaiginančiu garsu.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Kad ir ką žiūrėtumėte, šis 4K LED televizorius rodo ryškų, itin aiškų vaizdą bei sodrias spalvas. Be to, televizorius veikia su visais pagrindiniais HDR formatais, todėl transliuodami HDR turinį matysite daugiau detalių tamsiose ir šviesiose vaizdo vietose.
Puikus televizorius. Jokio vargo. „Philips Smart TV“.
Mūsų naujasis išmanusis televizorius veikia greitai. Jums patinka serialai? Galite žiūrėti tiesiog namų ekrane. Jei ieškote ko nors naujo, galite naršyti kategorijas, pvz., veiksmo filmų ar dramų, ir vienoje vietoje matyti geriausių transliacijų pasiūlymus.
Plonas televizorius. Paruoštas ateičiai.
Ieškote kambaryje tinkančio televizoriaus? Šis praktiškai berėmis 4K išmanusis televizorius tinka beveik bet kuriam interjerui. Dėl plonų, matinės juodos spalvos kojelių atrodo, tarsi ekranas būtų pakabintas. Mūsų pakuotės ir įdėklai pagaminti iš perdirbto kartono ir popieriaus.
Puikiai tinka žaisti. KAD ir maža įvesties delsa su bet kuria konsole.
Su HDMI 2.1 geriausiai pasinaudosite konsolės funkcijomis ir džiaugsitės greitu žaidimu bei sklandžia grafika. HDMI ryšys, veikianti KAD funkcija ir mažos įvesties delsos nustatymas įjungiami automatiškai, kai įjungiate konsolę.
Techninės savybės
Vaizdas / ekranas
Ekrano įstrižainė (coliais)
65
in
Ekrano įstrižainė (centimetrais)
164
cm
Ekranas
„4K Ultra HD LED“
Skiriamoji ekrano geba
3840 x 2160
Savasis atnaujinimo dažnis
60
Hz
Vaizdo variklis
„Pixel Precise Ultra HD“
Vaizdo išryškinimas
HDR10
HLG (hibridinis gama logaritmas)
Suderinama su HDR10+
Ekrano įėjimo skiriamoji geba
Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
576p–50 Hz
640 x 480–60 Hz
720p–50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440–60 Hz
3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Skaitmeninis televizorius
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Vaizdo atkūrimas
PAL
SECAM
TV programų gidas*
8 dienų elektroninis programų gidas
Signalo stiprumo indikacija
Taip
Teletekstas
1000 puslapių hipertekstas
HEVC palaikymas
Taip
Smart TV
OS
„Smart TV“ su patobulinta OS
„Smart TV“ funkcijos
Vartotojo sąveika
SimplyShare
Ekrano dubliavimas
Interaktyvioji televizija
HbbTV
„SmartTV“ programos*
„YouTube“
„Philips“ parduotuvė
„Amazon Prime“ vaizdo įrašas
„Netflix“
„Voice assistant“*
Veikia su „Alexa“
Veikia su „Google Home“
Multimedijos programos
Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
Talpyklos: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Muzikos atkūrimo formatai
AAC
MP3
WAV
WMA (nuo v2 iki v9.2)
WMA-PRO (v9 ir v10)
FLAC
Subtitrų formatų palaikymas
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Nuotraukų atkūrimo formatai
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Apdorojimas
Apdorojimo galia
„Dual Core“
Garsas
Išvesties galia (RMS)
16 W
Garsiakalbio konfigūracija
2 x 8 W pilno diapazono garsiakalbis
„Codec“
„Dolby Digital“ MS12 V2.5
Garsumo gerinimas
A.I. garsas
Aiškus dialogas
„Dolby Bass“ sustiprinimas
„Dolby Volume“ lygintojas
Naktinis režimas
A.I. EQ
Prijungimo galimybė
HDMI jungčių skaičius
3
HDMI funkcijos
4K
Garso grįžtamasis kanalas
„EasyLink“ (HDMI-CEC)
Perėjimas į nuotolinį valdymą
Sistemos garso valdymas
Sistemos budėjimas
Paleidimas vienu spustelėjimu
USB jungčių skaičius
2
Prijungimas be laidų
„Wi-Fi“ 802.11n, 2 x 2, vienguba juosta
Kitos jungtys
Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+)
Paslaugos jungtis
Palydovinio imtuvo jungtis
HDCP 2.3
Taip, visose HDMI
HDMI ARC
Taip, naudojant HDMI1
HDMI 2.1 funkcijos
„eARC“ veikia su HDMI 1
Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
„EasyLink 2.0“
HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei
Išorinis nustatymas per televizoriaus NS
Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos
HDR
HDR10
HLG
ES energijos suvartojimo kortelė
EPREL registracijos numeriai
1437548
SDR energinė klasė
E
Įjungto režimo SDR energijos poreikis
85
kWh/1000 h
HDR energinė klasė
G
Įjungto režimo HDR energijos poreikis
135
kWh/1000 h
Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
Netaikoma
Tinklo budėjimo režimas
2,0
W
Naudojama ekrano technologija
LED LCD
Maitinimas
Elektros energija
KS 220–240 V 50 / 60 Hz
Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
<0,3 W
Energijos taupymo funkcijos
Automatinio išsijungimo laikmatis
Išjungti paveikslėlius (radijas)
Eko režimas
Šviesos jutiklis
Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
„Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
„Rakuten“ televizorius veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
Veikia su „Google Assistant“ šalyse, kuriose „Google“ pristatė šią funkciją.
Nuotolinis valdymas be mikrofono, „Google Asistant“ veikia naudojant mobiliąją programėlę „Google Home“ arba garsiakalbį „Google Home“.