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  • Tikrai telpa kišenėje
  • Tikrai telpa kišenėje
  • Tikrai telpa kišenėje
  • Tikrai telpa kišenėje

Nutraukta gamyba

Nešiojamasis radijas

AE1530/00

4
| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Tikrai telpa kišenėje
Kad ir kur nueitumėte, šiuo stilingu kišeniniu „Philips“ MW/FM radiju galėsite mėgautis garsiu, geros kokybės garsu.
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Tikrai telpa kišenėje

  • FM / MW, analoginis derinimas

  • Integruotas garsiakalbis

  • Ausinių lizdas

  • Yra maitinimo elementai

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

Vienas sukamasis ratukas, skirtas garsumui ir įjungimui / išjungimui

0

Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe

Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe

Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl radijo klausytis malonu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Przenośne radio

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Przenośne radio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Argumentai už

fülhalgató csatlakozó

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Hordozható rádió

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Hordozható rádió

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Přenosné rádio

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Přenosné rádio

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