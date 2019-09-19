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Nutraukta gamyba
FM / MW, analoginis derinimas
Integruotas garsiakalbis
Ausinių lizdas
Yra maitinimo elementai
FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
0
Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl radijo klausytis malonu.
4.0
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Przenośne radio
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Przenośne radio
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Argumentai už
fülhalgató csatlakozó
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Hordozható rádió
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Hordozható rádió
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Přenosné rádio
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1530 Přenosné rádio