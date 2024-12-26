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Lyginimo sprendimas „All-in-One“6000 serijos prietaisas „All-in-One“

AIS6020/70

5
| (29) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
„Philips All-in-One“ 6000 serija – išmanus sprendimas, kuris padės visuomet atrodyti nepriekaištingai. Stilingas „trys viename“ lygintuvo, garintuvo ir lentos derinys padės greitai išlyginti raukšles vertikaliai, horizontaliai arba pakreipus.
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Lyginimo prekių ženklas

Didesnis universalumas, našumas ir patogumas**

Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.

  • Integruota, keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatoma lenta

  • „OptimalTEMP“ technologija

  • Koja valdomi mygtukai

  • Galinga 45 g/min. garų srovė

  • Pašalina iki 99,9 % bakterijų*

Integruota keičiamo kampo lyginimo lenta

Integruota keičiamo kampo lyginimo lenta

Keičiamo kampo lyginimo lentą galima pakreipti bet kokia padėtimi, kad būtų kuo patogiau. Horizontali padėtis skirta lyginti daugumai sunkiai lyginamų audinių, o vertikali – gležniems audiniams.

Galingas garo generatorius lengvai lygina raukšles

Galingas garo generatorius lengvai lygina raukšles

Galingas garo generatorius sukuria iki 45 g/min. garo srautą, kuris išlygina sunkiai įveikiamas raukšles, o smailėjantis galiukas padeda pasiekti precizišką rezultatą.

„OptimalTEMP“ užtikrina, kad nesudeginsite jokio lyginamo audinio

„OptimalTEMP“ užtikrina, kad nesudeginsite jokio lyginamo audinio

„OptimalTEMP“ technologija saugo lyginamą audinį nuo sudeginimo, tad galite nesijaudindami lyginti viską nuo džinsų iki šilko.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

29

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/12/2024

Україна

Україна

на сайті знайшла помилку :)

В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

26/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена технікою

Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати

Argumentai už

Компактна, легка праска, потужний пар, зручність

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

24/10/2024

Україна

Україна

Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.

Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.

Argumentai už

Гарно пропрасовує речі

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

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  2. Palyginti su „Philips“ gariniais lygintuvais

  3. Palyginti su gariniais lygintuvais, vartotojų teigimu, produktų naudojimo namuose testas, 2022 m. spalis