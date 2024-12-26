Користуюсь цим приладом лише 2 тижні, але вже хочу поділитися своїми враженнями. Колір мені не дуже до вподоби, але функціонал приладу відмінний. Я прасую речі з різних тканин, і хочу зазначити, що прасувальна система чудово справляється навіть з льоном та складними заломами. На відміну від звичайної праски, вона не залишає білих смуг на тканині. Парова праска дуже легка. Однією з переваг є резервуар для води у формі пляшки, оскільки це забезпечує зручний доступ до внутрішньої частини, полегшує процес очищення, зручно доливати воду і легко контролювати її рівень. Також прилад безпечний у використанні, має спеціальну технологію і автоматично вимикається. Рекомендую