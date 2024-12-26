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Lyginimo prekių ženklas
Integruota, keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatoma lenta
„OptimalTEMP“ technologija
Koja valdomi mygtukai
Galinga 45 g/min. garų srovė
Pašalina iki 99,9 % bakterijų*
Keičiamo kampo lyginimo lentą galima pakreipti bet kokia padėtimi, kad būtų kuo patogiau. Horizontali padėtis skirta lyginti daugumai sunkiai lyginamų audinių, o vertikali – gležniems audiniams.
Galingas garo generatorius sukuria iki 45 g/min. garo srautą, kuris išlygina sunkiai įveikiamas raukšles, o smailėjantis galiukas padeda pasiekti precizišką rezultatą.
„OptimalTEMP“ technologija saugo lyginamą audinį nuo sudeginimo, tad galite nesijaudindami lyginti viską nuo džinsų iki šilko.
5.0
iš 5
29
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ЛІРА
26/12/2024
Україна
на сайті знайшла помилку :)
В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Imk337
26/10/2024
Україна
Akcijos dalis
Дуже задоволена технікою
Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати
Argumentai už
Компактна, легка праска, потужний пар, зручність
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Sonecko
24/10/2024
Україна
Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.
Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.
Argumentai už
Гарно пропрасовує речі
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.
Palyginti su „Philips“ gariniais lygintuvais
Palyginti su gariniais lygintuvais, vartotojų teigimu, produktų naudojimo namuose testas, 2022 m. spalis