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Nauja
Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
„Philips All-in-One“ 6000 serija – išmanus sprendimas, kuris padės visuomet atrodyti nepriekaištingai. Stilingas „trys viename“ lygintuvo, garintuvo ir lentos derinys padės greitai išlyginti raukšles vertikaliai, horizontaliai arba pakreipus.
Lyginimo prekių ženklas
Integruota, keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatoma lenta
„OptimalTEMP“ technologija
Koja valdomi mygtukai
2 garinimo nustatymai, iki 45 g/min garas
Pašalina iki 99,9 % bakterijų*
Keičiamo kampo lyginimo lentą galima pakreipti bet kokia padėtimi, kad būtų kuo patogiau. Horizontali padėtis skirta lyginti daugumai sunkiai lyginamų audinių, o vertikali – gležniems audiniams.
Galingas variklis sukuria iki 45 g/min garo srautą, kad išlygintų sunkiai išlyginamas klostes, o smailas lygintuvo galiukas padeda pasiekti tikslių rezultatų. Išlyginkite net atkaklias klostes naudodami 150 g/min garo smūgį.
„OptimalTEMP“ technologija saugo lyginamą audinį nuo sudeginimo, tad galite nesijaudindami lyginti viską nuo džinsų iki šilko.
4.9
iš 5
43
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AndreaZap
10/01/2025
Lietuva
Fantastika
Lb geras garintuvas. Puikiai lygina,greitas ir patogus Manevringas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
ModeJ
31/12/2024
Lietuva
Gera alternatyva lygintuvui ir lyginimo lentai
Šitas daiktas atstoja du - lygintuvą ir sulankstomą lyginimo lentą. Naudotis paprasta, taupo vietą namuose. Lengva transportuoti jeigu reikia, nes turi ratukus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Vikule
30/12/2024
Lietuva
Garintuvas-lygintuvas
Garintuvas-lygintuvas arba vienu šūviu daug zuikių. Lengvas lygintuvas, gerai garina. išlygina visus rūbus jiems nekenkdamas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.
Palyginti su „Philips“ gariniais lygintuvais
palyginti su lyginimo sistemomis, remiantis vartotojų nuomone, produktų išdėstymo testas, 2022 m. spalis
Visi viename garinimo greičiai MAX režimu, palyginti su „Philips“ lyginimo sistemomis MAX režimu