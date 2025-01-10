GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.
  • Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.

Nauja

Lyginimo sprendimas „All-in-One“6000 serijos prietaisas „All-in-One“

AIS6030/80

4.9

| (43) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.

„Philips All-in-One“ 6000 serija – išmanus sprendimas, kuris padės visuomet atrodyti nepriekaištingai. Stilingas „trys viename“ lygintuvo, garintuvo ir lentos derinys padės greitai išlyginti raukšles vertikaliai, horizontaliai arba pakreipus.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Didesnis universalumas, našumas ir patogumas**

Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.

  • Integruota, keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatoma lenta

  • „OptimalTEMP“ technologija

  • Koja valdomi mygtukai

  • 2 garinimo nustatymai, iki 45 g/min garas

  • Pašalina iki 99,9 % bakterijų*

Integruota keičiamo kampo lyginimo lenta

Integruota keičiamo kampo lyginimo lenta

Keičiamo kampo lyginimo lentą galima pakreipti bet kokia padėtimi, kad būtų kuo patogiau. Horizontali padėtis skirta lyginti daugumai sunkiai lyginamų audinių, o vertikali – gležniems audiniams.

Galingas garo generatorius lengvai lygina raukšles

Galingas garo generatorius lengvai lygina raukšles

Galingas variklis sukuria iki 45 g/min garo srautą, kad išlygintų sunkiai išlyginamas klostes, o smailas lygintuvo galiukas padeda pasiekti tikslių rezultatų. Išlyginkite net atkaklias klostes naudodami 150 g/min garo smūgį.

„OptimalTEMP“ užtikrina, kad nesudeginsite jokio lyginamo audinio

„OptimalTEMP“ užtikrina, kad nesudeginsite jokio lyginamo audinio

„OptimalTEMP“ technologija saugo lyginamą audinį nuo sudeginimo, tad galite nesijaudindami lyginti viską nuo džinsų iki šilko.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

43

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

10/01/2025

Lietuva

Lietuva

Fantastika

Lb geras garintuvas. Puikiai lygina,greitas ir patogus Manevringas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

31/12/2024

Lietuva

Lietuva

Gera alternatyva lygintuvui ir lyginimo lentai

Šitas daiktas atstoja du - lygintuvą ir sulankstomą lyginimo lentą. Naudotis paprasta, taupo vietą namuose. Lengva transportuoti jeigu reikia, nes turi ratukus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

30/12/2024

Lietuva

Lietuva

Garintuvas-lygintuvas

Garintuvas-lygintuvas arba vienu šūviu daug zuikių. Lengvas lygintuvas, gerai garina. išlygina visus rūbus jiems nekenkdamas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.

  2. Palyginti su „Philips“ gariniais lygintuvais

  3. palyginti su lyginimo sistemomis, remiantis vartotojų nuomone, produktų išdėstymo testas, 2022 m. spalis

  4. Visi viename garinimo greičiai MAX režimu, palyginti su „Philips“ lyginimo sistemomis MAX režimu