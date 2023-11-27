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Nauja
Kitoks lyginimas
„Philips All-in-One“ 8500 serija – naujoviškas sprendimas siekiant atrodyti gerai. Garų ir lyginimo derinys – patogi, lengva ir galinga kombinacija. Universalus sprendimas norint išvengti raukšlių.
Lyginimo prekių ženklas
Įvairiai pakreipiama lenta,
„Dual Heating“ technologija
„OptimalTEMP“ technologija
Ergonomiškas antgalis „iron+“
Integruotą, keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatomą lentą galima susiaurinti ir pasukti į bet kurią padėtį, kad būtų galima lanksčiai ir patogiai naudotis. Galima horizontaliai lyginti sudėtingiausius audinius arba vertikaliai lyginti pažeidžiamiausius drabužius. Ir visa tai, kas tarp šių variantų.
Dvigubo kaitinimo technologija užtikrina galingą garų skverbimąsi ir raukšlės pašalinamos efektyviau nei lygintuvu su garais**, kad drabužiai atrodytų dar geriau be papildomų pastangų.
Perpus mažiau nei įprastas garinis lygintuvas*** sverianti ergonomiška „iron+“ galvutė padeda patogiai išlyginti drabužius.
4.9
iš 5
91
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Sveiki
27/11/2023
Lietuva
Labai lengvas lygintuvėlis ir lengvai lyginasi
Labai lengvas lygintuvėlis ir lengvai lyginasi-slysta per medžiagą. Galima ir horizontaliai ir vertikaliai naudoti. Daug panaudojimo būdų, ne tik rūbams.
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“
MASagne
17/11/2023
Lietuva
Patogiai ir lengvai valdomas
Patogiai ir lengvai valdomas, nereikia nukalkinti, nereikalauja jokios papildomos priežiūros, tik prisipilti vandens į bakelį.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“
Geltona
14/11/2023
Lietuva
Seniai ieškojau kažko panašaus
Seniai ieškojau panašaus lyginimo sprendimo ir išsirinkau būtent šį iš Philips, nes lenta vartosi, kaista lygintuvo padas, bakelis nusiima nuo stovo, stovas turi ratukus. Šį prietaisą laikau katilinėje, kur yra ir skalbimo mašina ir džiovyklė, tad labai patogu iškart išsiskalbus kai kuriuos rūbus pragarinti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“
trečiosios šalies institutas patikrino E. coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkių kiekį ant medvilnės naudojant 10 sekundžių garinimo laiką
palyginti su mūsų „Philips“ garų lygintuvais
palyginti su gariniais lygintuvais, pagal vartotojus, produktų naudojimo namuose testas, 2022 m. spalis