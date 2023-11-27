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Lyginimo sprendimas „All-in-One“8500 serijos prietaisas „All-in-One“

AIS8540/60

4.9

| (91) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Kitoks lyginimas

„Philips All-in-One“ 8500 serija – naujoviškas sprendimas siekiant atrodyti gerai. Garų ir lyginimo derinys – patogi, lengva ir galinga kombinacija. Universalus sprendimas norint išvengti raukšlių.

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Lyginimo prekių ženklas

Didesnis universalumas, našumas ir patogumas**

Kitoks lyginimas

  • Įvairiai pakreipiama lenta,

  • „Dual Heating“ technologija

  • „OptimalTEMP“ technologija

  • Ergonomiškas antgalis „iron+“

Integruota įvairiai pakreipiama lenta, kad būtų patogu

Integruota įvairiai pakreipiama lenta, kad būtų patogu

Integruotą, keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatomą lentą galima susiaurinti ir pasukti į bet kurią padėtį, kad būtų galima lanksčiai ir patogiai naudotis. Galima horizontaliai lyginti sudėtingiausius audinius arba vertikaliai lyginti pažeidžiamiausius drabužius. Ir visa tai, kas tarp šių variantų.

Dvigubo kaitinimo technologija veikia našiau nei garinis lygintuvas**

Dvigubo kaitinimo technologija veikia našiau nei garinis lygintuvas**

Dvigubo kaitinimo technologija užtikrina galingą garų skverbimąsi ir raukšlės pašalinamos efektyviau nei lygintuvu su garais**, kad drabužiai atrodytų dar geriau be papildomų pastangų.

Su ergonomišku antgaliu „iron+“ lyginti lengviau

Su ergonomišku antgaliu „iron+“ lyginti lengviau

Perpus mažiau nei įprastas garinis lygintuvas*** sverianti ergonomiška „iron+“ galvutė padeda patogiai išlyginti drabužius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

91

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Labai lengvas lygintuvėlis ir lengvai lyginasi

Labai lengvas lygintuvėlis ir lengvai lyginasi-slysta per medžiagą. Galima ir horizontaliai ir vertikaliai naudoti. Daug panaudojimo būdų, ne tik rūbams.

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“

17/11/2023

Lietuva

Lietuva

Patogiai ir lengvai valdomas

Patogiai ir lengvai valdomas, nereikia nukalkinti, nereikalauja jokios papildomos priežiūros, tik prisipilti vandens į bakelį.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“

14/11/2023

Lietuva

Lietuva

Seniai ieškojau kažko panašaus

Seniai ieškojau panašaus lyginimo sprendimo ir išsirinkau būtent šį iš Philips, nes lenta vartosi, kaista lygintuvo padas, bakelis nusiima nuo stovo, stovas turi ratukus. Šį prietaisą laikau katilinėje, kur yra ir skalbimo mašina ir džiovyklė, tad labai patogu iškart išsiskalbus kai kuriuos rūbus pragarinti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Ironing Solutions AIS8540 8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“

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  1. trečiosios šalies institutas patikrino E. coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkių kiekį ant medvilnės naudojant 10 sekundžių garinimo laiką

  2. palyginti su mūsų „Philips“ garų lygintuvais

  3. palyginti su gariniais lygintuvais, pagal vartotojus, produktų naudojimo namuose testas, 2022 m. spalis