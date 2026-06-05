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  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas
  • Naujas lyginimo sprendimas

Lyginimo sprendimas „All-in-One“8500 serijos lyginimo sprendimas „viskas viename“

AIS8540/80

4.5
| (66) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Naujas lyginimo sprendimas
8500 serijos „Philips viskas viename“ – naujoviškas sprendimas atrodyti gerai. Garinimo ir lyginimo derinys – patogi, lengva ir galinga kombinacija. Universalus sprendimas norint išvengti susiraukšlėjimo.
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Lyginimo prekių ženklas

Didesnis universalumas, našumas ir patogumas**

Naujas lyginimo sprendimas

  • Įvairiai pakreipiama lenta,

  • Dvigubo kaitinimo technologija

  • „OptimalTEMP“ technologija

  • Ergonomiškas antgalis „iron+“

Integruota skirtingais pasvirimo kampais nustatoma lyginimo lenta, kad būtų patogu

Integruota skirtingais pasvirimo kampais nustatoma lyginimo lenta, kad būtų patogu

Integruota keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatoma, smailėjanti lyginimo lenta. Ją galima pasverti reikiamu kampu, kad būtų patogu naudoti. Kietesnius audinius lyginkite horizontaliai, gležnesnius – vertikaliai. Visiems kitiems pasirinkite patogią padėtį.

„Dual Heating“ technologija veikia našiau nei garų lygintuvas*

„Dual Heating“ technologija veikia našiau nei garų lygintuvas*

Naudojant „Dual Heating“ technologiją, galingi garai įsiskverbia į audinį ir išlygina raukšles greičiau nei garų lygintuvas*, todėl jūsų drabužiai lengvai atrodys idealiai.

Su ergonomišku antgaliu „iron+“ lyginti lengviau

Su ergonomišku antgaliu „iron+“ lyginti lengviau

Perpus mažiau nei įprastas garinis lygintuvas*** sverianti ergonomiška „iron+“ galvutė padeda patogiai išlyginti drabužius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

66

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

3

05/06/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Реально працює

100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

15/09/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Виріб має чудові функціі

Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

03/02/2025

Україна

Україна

Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

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  1. palyginti su garų lygintuvais, pagal vartotojus, produktų išdėstymo testas, 2022 m. spalis

  2. palyginti su mūsų „Philips“ garų lygintuvais

  3. palyginti su gariniais lygintuvais, pagal vartotojus, produktų naudojimo namuose testas, 2022 m. spalis