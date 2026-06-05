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Įvairiai pakreipiama lenta,
Dvigubo kaitinimo technologija
„OptimalTEMP“ technologija
Ergonomiškas antgalis „iron+“
Integruota keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatoma, smailėjanti lyginimo lenta. Ją galima pasverti reikiamu kampu, kad būtų patogu naudoti. Kietesnius audinius lyginkite horizontaliai, gležnesnius – vertikaliai. Visiems kitiems pasirinkite patogią padėtį.
Naudojant „Dual Heating“ technologiją, galingi garai įsiskverbia į audinį ir išlygina raukšles greičiau nei garų lygintuvas*, todėl jūsų drabužiai lengvai atrodys idealiai.
Perpus mažiau nei įprastas garinis lygintuvas*** sverianti ergonomiška „iron+“ galvutė padeda patogiai išlyginti drabužius.
4.5
iš 5
66
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Aleksmix
05/06/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Реально працює
100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Scorpion7797
15/09/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Виріб має чудові функціі
Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
sov.
03/02/2025
Україна
Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
palyginti su garų lygintuvais, pagal vartotojus, produktų išdėstymo testas, 2022 m. spalis
palyginti su mūsų „Philips“ garų lygintuvais
palyginti su gariniais lygintuvais, pagal vartotojus, produktų naudojimo namuose testas, 2022 m. spalis