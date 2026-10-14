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AJ110/12
Kompaktiškas žadintuvas
Kompaktiškas „Philips“ žadintuvas turi paprastus laiko, žadinimo, kalendoriaus nustatymus ir automatiškai išsijungiantį LCD fono apšvietimą. Žadintuvas, kuriam reikia vienos AA baterijos, puikiausiai tinka kelionėse. Kartojamas žadinimo tonas leis jums nusnūsti dar penkias minutes.
Ši patogus žadintuvas siūlo tikslų laiką ir žadintuvo funkcijas kompaktiškoje formoje. Jis pakankamai mažas, kad būtų galima padėti bet kur namuose ar darbe, arba galite pasiimti jį su savimi keliaudami.
Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prieblandai.
Nustatyti laiką ir žadintuvą paprasta, todėl net nereikės vadovautis instrukcijomis, pateiktomis trumpame vadove arba vartotojo instrukcijose. Paprasčiausiai paspauskite minkštus laikrodžio-radijo mygtukus ir nustatykite laiką bei žadintuvą.
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