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Nutraukta gamyba

Žadintuvas

AJ110/12

Kompaktiškas žadintuvas

Kompaktiškas „Philips“ žadintuvas turi paprastus laiko, žadinimo, kalendoriaus nustatymus ir automatiškai išsijungiantį LCD fono apšvietimą. Žadintuvas, kuriam reikia vienos AA baterijos, puikiausiai tinka kelionėse. Kartojamas žadinimo tonas leis jums nusnūsti dar penkias minutes.

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Kompaktiškas žadintuvas

Patogus dydis – lengva nešiotis darbe ar kelionėje

Ši patogus žadintuvas siūlo tikslų laiką ir žadintuvo funkcijas kompaktiškoje formoje. Jis pakankamai mažas, kad būtų galima padėti bet kur namuose ar darbe, arba galite pasiimti jį su savimi keliaudami.

Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje

Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje

Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prieblandai.

Paprastas žadintuvo ir laiko nustatymas

Nustatyti laiką ir žadintuvą paprasta, todėl net nereikės vadovautis instrukcijomis, pateiktomis trumpame vadove arba vartotojo instrukcijose. Paprasčiausiai paspauskite minkštus laikrodžio-radijo mygtukus ir nustatykite laiką bei žadintuvą.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.