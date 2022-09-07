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AJ2000/12
Pabuskite
Pabuskite pažadinti mėgstamos radijo stoties ar žadintuvo tonų. Šis elegantiškas „Philips“ AJ2000 laikrodis-radijas su veidrodiniu ekranu leidžia iš anksto nustatyti du signalus, kurie pažadins jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku. Pabuskite kasdien ramiai šypsodamiesi.
Veidrodinis ekranas
FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.
Integruotas FM imtuvas leis kiekvieną dieną mėgautis per mėgstamą radijo stotį transliuojamomis dainomis ar žiniomis. Paprasčiausiai nustatykite stotį, kurios norite klausytis.
4.3
iš 5
8
Atsiliepimai
Борил_666
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Радиочасовник
Naudojimo data 2020-09-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Радиочасовник
Naudojimo data 2020-09-07
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Argumentai už
jednoduché ovládání
Argumentai prieš
zatím nevím
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Radiobudík
Naudojimo data 2021-11-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Radiobudík
Naudojimo data 2021-11-25
DJPocaitul
24/08/2019
România
Patvirtintas pirkėjas
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Argumentai už
Imi place ca are alimentator separat.
Argumentai prieš
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Radio cu ceas
Naudojimo data 2018-07-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Radio cu ceas
Naudojimo data 2018-07-24