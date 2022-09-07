GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ2000/12

4.3

| (8) Atsiliepimai

Pabuskite

Pabuskite pažadinti mėgstamos radijo stoties ar žadintuvo tonų. Šis elegantiškas „Philips“ AJ2000 laikrodis-radijas su veidrodiniu ekranu leidžia iš anksto nustatyti du signalus, kurie pažadins jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku. Pabuskite kasdien ramiai šypsodamiesi.

Peržiūrėti visas naudas

radijuje skambant mėgstamai melodijai

Pabuskite

  • Veidrodinis ekranas

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis

Integruotas FM imtuvas leis kiekvieną dieną mėgautis per mėgstamą radijo stotį transliuojamomis dainomis ar žiniomis. Paprasčiausiai nustatykite stotį, kurios norite klausytis.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

8

Atsiliepimai

4
2

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Радиочасовник

Naudojimo data 2020-09-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Радиочасовник

Naudojimo data 2020-09-07

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Argumentai už

jednoduché ovládání

Argumentai prieš

zatím nevím

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Radiobudík

Naudojimo data 2021-11-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Radiobudík

Naudojimo data 2021-11-25

24/08/2019

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Argumentai už

Imi place ca are alimentator separat.

Argumentai prieš

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Radio cu ceas

Naudojimo data 2018-07-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ2000 Radio cu ceas

Naudojimo data 2018-07-24

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.