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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas su orų informacijos funkcija

AJ260/12

4

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Visada pasiekiama informacija apie orus

Kiekvieną dieną pradėkite tinkamai. Kompaktiškame „Philips“ laikrodyje-radijuje su orų informacijos funkcija yra radijo valdomas laikrodis ir grafinės orų prognozės piktogramos su įvairiaspalviais indikatoriais. Patikimas sinoptikas niekada neleidžiantis pavėluoti.

Peržiūrėti visas naudas

Visada pasiekiama informacija apie orus

  • Vidaus / lauko temperatūra

Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje

Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje

Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prieblandai.

Rodyti orų prognozę su grafine animacija

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Argumentai už

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Argumentai prieš

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Naudojimo data 2020-09-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Naudojimo data 2020-09-25

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

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