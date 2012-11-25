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Visada pasiekiama informacija apie orus
Kiekvieną dieną pradėkite tinkamai. Kompaktiškame „Philips“ laikrodyje-radijuje su orų informacijos funkcija yra radijo valdomas laikrodis ir grafinės orų prognozės piktogramos su įvairiaspalviais indikatoriais. Patikimas sinoptikas niekada neleidžiantis pavėluoti.
Vidaus / lauko temperatūra
Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prieblandai.
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
4.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Argumentai už
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Argumentai prieš
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Naudojimo data 2020-09-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Naudojimo data 2020-09-25
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem