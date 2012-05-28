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Šis stilingas „Philips“ laikrodis su radiju patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame yra įmontuotas AM / FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar jus pažadins mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.
Kompaktiškas dizainas
Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.
Dideliame ekrane paprasta skaityti. Dabar galite pasitikrinti laiką ir žadintuvo laiką net iš toliau. Tai ypač naudinga pagyvenusiems žmonėms arba tiems, kurie turi regėjimo problemų.
4.4
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik
Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik
Rogalik85
22/09/2013
Polska
jak coś jest do wszystkiego ...
intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik