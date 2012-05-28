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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ3112/12

4.4

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pradėkite dieną savaip!

Šis stilingas „Philips“ laikrodis su radiju patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame yra įmontuotas AM / FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar jus pažadins mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.

Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite su radiju arba signalu

Pradėkite dieną savaip!

  • Kompaktiškas dizainas

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Didelis ekranas – lengva žiūrėti

Dideliame ekrane paprasta skaityti. Dabar galite pasitikrinti laiką ir žadintuvo laiką net iš toliau. Tai ypač naudinga pagyvenusiems žmonėms arba tiems, kurie turi regėjimo problemų.

Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik

22/09/2013

Polska

Polska

jak coś jest do wszystkiego ...

intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3112 Radiobudzik

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