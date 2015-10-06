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Pradėkite dieną savaip!
Šis stilingas „Philips“ laikrodis-radijas patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame įmontuotas FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar jus pažadintų mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.
FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo išsaugoj. funkcija
Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.
Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylųjį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos
4.4
iš 5
17
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
mirabelka
06/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktośtam
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem