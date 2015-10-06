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Nutraukta gamyba

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

AJ3116/12

4.4

| (17) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

Pradėkite dieną savaip!

Šis stilingas „Philips“ laikrodis-radijas patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame įmontuotas FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar jus pažadintų mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.

Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite su radiju arba signalu

Pradėkite dieną savaip!

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Laiko ir žadintuvo išsaugoj. funkcija

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylųjį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

17

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

1

06/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.