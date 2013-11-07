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Šis stilingas „Philips“ laikrodis su radiju patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame yra įmontuotas AM / FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar jus pažadins mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.
Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.
Nustatyti laiką ir žadintuvą paprasta, todėl net nereikės vadovautis instrukcijomis, pateiktomis trumpame vadove arba vartotojo instrukcijose. Paprasčiausiai paspauskite minkštus laikrodžio-radijo mygtukus ir nustatykite laiką bei žadintuvą.
Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 2 val.) ir pasirinkite CD ar radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. Prietaisas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos.
4.7
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Radiobudzik
aneta817
07/11/2013
Polska
Zgrabny,mały i przydatny
Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Radiobudzik
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Órás rádió
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Órás rádió