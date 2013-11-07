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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ3121/12

4.7

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pradėkite dieną savaip!

Šis stilingas „Philips“ laikrodis su radiju patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame yra įmontuotas AM / FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar jus pažadins mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.

Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite su radiju arba signalu

Pradėkite dieną savaip!

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Paprastas laikrodžio ir žadintuvo nustatymas

Nustatyti laiką ir žadintuvą paprasta, todėl net nereikės vadovautis instrukcijomis, pateiktomis trumpame vadove arba vartotojo instrukcijose. Paprasčiausiai paspauskite minkštus laikrodžio-radijo mygtukus ir nustatykite laiką bei žadintuvą.

Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 2 val.) ir pasirinkite CD ar radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. Prietaisas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Radiobudzik

07/11/2013

Polska

Polska

Zgrabny,mały i przydatny

Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Radiobudzik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Órás rádió

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3121 Órás rádió

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